Благодаря этому украиноязычному каналу вы сможете не только улучшить знание языка, но и послушать произведения украинской и зарубежной литературы. Он ведь содержит разнообразные книги.

Читайте Педагоги и учащиеся могут бесплатно учить английский благодаря удобному приложению

Как улучшить знания украинского

Так, канал вобрал в себя аудио- и видеокниги на украинском языке с текстовым сопровождением. Вы можете выбрать издание украинских или иностранных авторов.

Детей при этом будут развлекать следующие разделы:

Для малышей;

Сказки и рассказы.

А школьники могут выбрать сборники произведений украинской и зарубежной литературы для 5 и 6 классов.

К слову, контент на канале обновляется каждый день.

К теме Станут находкой при отключении света: полезные приложения с лучшими аудиокнигами

Полезные приложения с лучшими аудиокнигами

Предлагаем также подборку приложений с разнообразными аудиокнигами, которые можно слушать даже в случае отключений света.