"Йосип голий" и "Мати Василева": как красиво ругаться на украинском

14 сентября 2023, 16:23
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Освитория

Во время полномасштабной войны украинцы стали чаще ругаться нецензурно. И хотя кажется, что ненормативная лексика помогает сбросить бремя негативных эмоций, помните: вы в большинстве своем употребляете русские матерные слова.

В то же время у украинцев есть своя аутентичная брань. Поэтому для выражения чрезмерных эмоций лучше употреблять интересные изречения с родного языка, заменив ими ужасные русские слова.

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Как красиво ругаться на украинском

Если уж, хай йому грець (укр.), есть необходимость немного полихословить, учительница украинского языка и литературы Анастасия Евдокимова подсказала, какие в этом случае можно употреблять украинские высказывания.

  • Сто копанок чортів тобі в печінку.
  • А щоб твоєю мордою просо молотили.
  • А щоб ти щастя не знав.
  • А щоб тебе підняло і гепнуло.
  • Най тебе качка копне!
  • Мати Василева!
  • Йосип голий!
  • Ах ти ж когут общипаний!
  • Кнур ефіопський!
  • Бодай тебе чорти вхопили!
  • Ах ти свиняче рило!
  • Най би ті всі зуби випали крім одного, який би тобі болів усе життя.

Что интересно: такую лексику можно найти и в украинском фольклоре и даже в произведениях украинских писателей. Например, в "Энеиде" Ивана Котляревского и произведении Ивана Нечуя-Левицкого "Баба Параска и баба Палажка".

Так что не выражайте негативные эмоции с помощью русских нецензурных слов. Помните: соловьи "смеются, плачут", но не матерятся!
Автор: Марія Волошин