Каток или ковханка: как правильно сказать по-украински – будете удивлены

14 декабря 2023, 19:40
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Многие украинцы любят зиму за возможность насладиться разными зимними видами спорта. В частности, в восторге от этого времени года малыши.

Если дети любят в основном кататься на санках, то их старшие друзья и родители не прочь "полетать" по льду на коньках.

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Каток или ковзанка: как правильно сказать по-украински

Образование 24 уже рассказывало, что следует употреблять слово "ковзани" (укр.), а не "коньки". Последнее является суржиком.

Сегодня подскажем, как правильно назвать ледовую площадку, на которой любят кататься украинцы.

Часто можно услышать такие слова на его обозначение как "каток" и "ковзанка". Многие краяне считают, что стоит говорить "козванка", ведь слово "каток" является суржиком.

Что интересно, можно употреблять оба слова – они есть в украинском языке и являются синонимами.

Заметим, что слово "каток" фиксируют словари и употребляли ранее украинские писатели. Оно в основном разговорное.

Так что вы можете сказать, что идете кататься на коньках на ковзанку или на каток.

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Автор: Марія Волошин