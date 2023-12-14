Каток чи ковзанка: як правильно сказати українською – будете здивовані

Чимало українців любить зиму за можливість насолодитися різними зимовими видами спорту. Зокрема, у захваті від цієї пори року малеча.

Якщо діти люблять здебільшого кататися на санчатах, то їхні старші друзі та батьки не проти "політати" по кризі на ковзанах.

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Каток чи ковзанка: як правильно сказати українською

Освіта 24 вже розповідала, що варто вживати слово "ковзани", а не "коньки". Останнє є суржиком.

Сьогодні ж підкажемо, як правильно назвати льодовий майданчик, на якому люблять кататися українці.

Часто можна почути такі слова на його позначення як "каток" та "ковзанка". Чимало краян вважає, що варто казати "козванка", адже слово "каток" є суржиком.

Що цікаво, можна вживати обидва слова – вони є в українській мові і є синонімами.

Зауважимо, що слово "каток" фіксують словники і вживали раніше українські письменники. Воно здебільшого є розмовним.

Тож ви можете сказати, що йдете кататися на ковзанах на ковзанку або на каток.

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