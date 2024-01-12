Будете удивлены: как по-украински сказать "обстановка"

12 января 2024, 21:36
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Украинцы часто избегают тех или иных слов, ведь считают суржиковыми. В то же время некоторые краяне таки не употребляют зря.

Одним из таких есть слово "обстановка". Есть ли оно в украинском языке, что означает и какие синонимы, рассказывает Образование 24.

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Как на украинском сказать "обстановка"

На самом деле слово "обстановка" присуще нашему языку. При этом имеет не одно значение и немало синонимов.

Так, обстановкой вы можете назвать мебель, украшения и предметы быта, которыми обставили помещение или жилье.

Также обстановкой называют совокупность условий, в которых что-либо происходит. К примеру, условия жизни кого-либо или положение на месте военных действий и т.д.

Все же советуем вам разнообразить свою речь и употреблять больше синонимов.

Собственно, слово "обстановка" и имеет разные интересные синонимы. В частности, такие:

  • умебльовання;
  • устатковання;
  • ситуація;
  • довкружжя;
  • обставини;
  • умови
  • тощо.

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Как правильно по-украински сказать "штукатурка"

  • Ранее мы также сообщали, что не все украинцы употребляют слово "штукатурка".
  • Все потому, что относят его к суржиковым.
  • Но зря. Это слово фиксируют наши словари.
  • Так что вы смело можете им наивать строительный раствор, слой такого раствора, который уже затвердел на потолке, или действие по значению штукатурить.
Автор: Марія Волошин