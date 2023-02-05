Как перейти на украинский: самый известный учитель поделился действенными советами

С начала полномасштабной войны все больше украинцев отказывается от русского языка. Следовательно, ищет советы и курсы перехода на соловьиную.

Языковед Александр Авраменко поделился интересными и действенными советами перехода. Они пригодятся тем, кто постепенно изучает украинский или планирует это делать.

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Авраменко рассказал, как перейти на украинский

Так, самый известный украинский учитель украинского языка советует воплощать в жизнь следующие советы:

здоровайтесь, прощайтесь и благодарите на украинском;

общайтесь по-украински в кругу знакомых – хотя бы на часок. Также предложите их исправлять вас во время общения;

не бойтесь ошибаться. Забыли слово – попросите помочь;

не сдавайтесь – и результат не заставит себя ждать;

ругайтесь на украинском в своем кругу. Можете употреблять такие фразы: "Трясця!", "Пусть тебя качка копнет" и т.д.

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Как легко и интересно овладеть украинским

Как легко перейти на украинский, рассказала также языковед Елена Ольшанская.