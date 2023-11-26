Не все смогли сразу заговорить на правильном украинском, однако это не удивительно. Изучение языка – хлопотный процесс.

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Как безболезненно и легко перейти на украинский язык

Так, предлагаем вам 7 советов, которые помогут улучшить и ускорить ваш переход на государственный язык.

Вы должны сначала понять, зачем вам это. Причины должны быть ваши – личные, а не придуманные или подслушанные. Только тогда успех гарантирован. Выберите книги и фильмы на украинском, которые помогут вам овладевать языком и улучшать его. Также специалисты советуют ознакомиться (хотя бы поверхностно) с историей украинского языка и культуры. В соцсетях немало проверенных каналов и страниц популяризаторов украинского языка. Если есть время, можете присоединиться к разговорному клубу. Во время войны такие клубы стали достаточно популярны. При этом занятия организуют на волонтерских началах. Вы сможете попрактиковать разговорный язык и услышать советы ваших единомышленников. Не забывайте регулярно пополнять свой словарный запас. В начале вам будет трудно думать на украинском. Поэтому лучше подружиться с украинским вам помогут, например, подкасты. Оттуда вы можете почерпнуть немало интересных слов. Украинизируйте свои гаджеты. Так вы окружите себя еще больше украинским языком и сможете получить и выучить больше украинского контента и слов. Не бойтесь ошибаться или выглядеть смешно. Все допускают ошибки, особенно начинающие. Вы должны не бояться ошибиться, а больше практиковать в общении государственным.

Если вы будете соблюдать эти и другие правила, совсем скоро будете щебетать на украинском.

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