Справится далеко не каждый: переведите эти 5 слов на украинский

Украинцам, которые переходят на государственный, часто трудно перевести отдельные слова. Если же такие "тяжелые" слова им все же под силу, уровень украинского таких людей поражает, убеждены филологи.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на языковеда Алину Острожскую. Она назвала такие 5 русских слов, которые трудно перевести на украинский.

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Какие слова трудно перевести на украинский

При этом филолог предложила несколько украинских соответствий для каждого такого слова. Говорится о таких как "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный"

"Вызывающий":

зухвалий;

нахабний;

безсоромний.

"Ущерб":

збиток;

шкода;

невигода.

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"Мнимый":

уявний;

удаваний;

позірний.

"Баловать":

розпещувати;

панькати;

пестити.

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"Внушительный":

значний;

авторитетний;

який вражає.

Как перевести эти 5 слов на украинский: видео

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