Впорається далеко не кожен: перекладіть ці 5 слів на українську
Українцям, які переходять на державну, часто важко перекласти окремі слова. Якщо ж такі "важкі" слова їм все ж під силу, рівень української таких людей вражає, переконані філологи.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на мовознавицю Аліну Острозьку. Вона назвала такі 5 російських слів, які важко перекласти на українську.
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Які слова важко перекласти на українську
При цьому філологиня запропонувала кілька українських відповідників для кожного такого слова. Мовиться про такі як "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный"
"Вызывающий":
- зухвалий;
- нахабний;
- безсоромний.
"Ущерб":
- збиток;
- шкода;
- невигода.
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"Мнимый":
- уявний;
- удаваний;
- позірний.
"Баловать":
- розпещувати;
- панькати;
- пестити.
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"Внушительный":
- значний;
- авторитетний;
- який вражає.
Як перекласти ці 5 слів на українську: відео
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