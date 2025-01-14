Впорається далеко не кожен: перекладіть ці 5 слів на українську

Українцям, які переходять на державну, часто важко перекласти окремі слова. Якщо ж такі "важкі" слова їм все ж під силу, рівень української таких людей вражає, переконані філологи.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на мовознавицю Аліну Острозьку. Вона назвала такі 5 російських слів, які важко перекласти на українську.

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Які слова важко перекласти на українську

При цьому філологиня запропонувала кілька українських відповідників для кожного такого слова. Мовиться про такі як "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный"

"Вызывающий":

зухвалий;

нахабний;

безсоромний.

"Ущерб":

збиток;

шкода;

невигода.

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"Мнимый":

уявний;

удаваний;

позірний.

"Баловать":

розпещувати;

панькати;

пестити.

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"Внушительный":

значний;

авторитетний;

який вражає.

Як перекласти ці 5 слів на українську: відео

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