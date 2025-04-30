В Украине не растет "ландыш": как правильно называть растение
- Растение "ландыш" на украинском языке следует называть "ландыш".
- В народе ландыш называют еще "ланье ушко", "лесной колокольчик" и "гладыш".
Многие растения и цветы украинцы могут называть суржиковыми или русскими названиями. В частности, если не знают, как правильно сказать на украинском.
Однако не стоит портить красоту языка и цветов "мусором". Поэтому 24 Канал продолжает помогать его выбрасывать из речи.
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Как будет "ландыш" на украинском
Часто для обозначения "многолетнего травянистого растения, цветущего мелкими белыми цветками, похожими на колокольчики" можно услышать слово "ландыш". Но в украинском языке нет такого слова. Это растение надо называть "конвалією".
В Украине он распространен на Полесье и в Лесостепи; на юг встречается реже; в Степи – только в лесах по долинам рек. Теневыносливое растение, растет в смешанных и лиственных лесах.
Лекарственное, эфиромасличное, ядовитое и декоративное растение. Его охраняют на региональном уровне. Период цветения растения – апрель-май.
Что интересно, во время Первой мировой войны полевые медики и фельдшеры использовали ландыш как противоядие при отравлении солдат ядовитыми газами.
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Как еще называют ландыш
В переводе с латыни название цветка – ландыш обыкновенный или Convallaria majalis – означает "лилия долин".
В народе ландыш называют еще так:
- ланьє вушко;
- лісовий дзвіночок;
- гладиш.
Напомним, что в нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть разные виды цветов на украинском.