Может получить нервный срыв: как правильно подготовить ребенка к школе

29 августа 2023, 12:17
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Окна

1 сентября полмиллиона учеников в Украине снова должны сесть за парты своих учебных заведений. Но во время полномасштабной войны возвращение на обучение довольно непросто из-за ситуации в сфере безопасности и стрессов.

Так, родителям стоит подготовить своего ребенка в школу, а не просто собрать для него все необходимое. Эксперты рассказали, как это сделать лучше.

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Как подготовить ребенка к школе

Детский психолог Стивен Уайтсайд советует готовить детей к посещению школы, по крайней мере, за несколько дней до начала учебного года. Это следует делать, чтобы потом ребенок не плакал и не впадал в истерику, когда нужно будет просыпаться утром и идти в учебное заведение.

Родителям при этом лучше структурировать еще в канун 1 сентября рабочий день ребенка. Неделю перед школой ученик должен просыпаться раньше обычного. Даже если ребенок не согласен.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Как сделать переход от отдыха к обучению плавным

Психолог дал следующие советы:

  • отрегулируйте режим сна: дети до 13 лет должны спать минимум 9 часов; подростки в возрасте 13 – 17 лет – минимум 8 часов;
  • не следует пользоваться гаджетами перед сном;
  • родителям следует завтракать вместе с детьми;
  • а также подбирать правильное питание для ребенка.

Как подготовить ребенка к учебе

Психологиня Линн Бафка подчеркнула, что психологическое состояние ребенка также очень важно. Так что своего ученика или ученицу следует подготовить к школе и психологически. Родителям при этом советуют:

  • поддерживать и слушать ребенка;
  • если ребенок не хочет идти в школу, вспомнить его положительный школьный опыт;
  • если ребенок боится отвечать перед всем классом, проговорить с учителем;
  • вместе с ребенком планируйте дни во время учебы;
  • одежда в школу должна нравиться школьнику;
  • после школы следует дать ребенку перерыв;
  • будьте терпеливы и не давите на ребенка;
  • обращайте внимание на то, не переутомлен ли он;
  • интересуйтесь, нет ли нездоровой ситуации в классе.
Автор: Марія Волошин