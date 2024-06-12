Как получить документы об образовании, если находишься на ВОТ или за рубежом

На сегодня можно получить справку о полученном образовании удаленно. Это будет облегчением для тех, кто находится за границей или на временно оккупированных территориях Украины.

Так, выпускники школ, училищ, колледжей и вузов, которые находятся на территории Украины удаленно от учебного заведения или за рубежом, но учились в украинском учебном заведении, могут получить документ о соответствующем уровне образования. Для этого нужно пройти определенные процедуры.

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Как получить справку об образовании

Теперь ребенок или его законные представители не должны ехать за свидетельством об образовании из другого города или поселка или из-за границы в Украину не нужно.

В части учебных заведений, в частности тех, которые находятся в зоне боевых действий или недалеко от нее и работают дистанционно, сохраняется немалое количество документов об образовании, которые не забрали выпускники или родители,

– отметил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

И подал подробное описание способов получения документов об образовании:

кто может получить документ об образовании вместо выпускника;

получение через зарубежные дипломатические учреждения Украины для выпускников школ и училищ и их родителей;

получение документа о среднем образовании, если учебное заведение не осуществляет выдачу этих документов;

получение другим лицом, которое осуществляет представительство интересов выпускника и/или родителей.

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