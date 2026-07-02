Некоторым абитуриентам он очень нужен: как получить выписку с результатами НМТ – 2026

До 3 июля участники основной сессии национального мультитеста получат свои результаты по экзамену. Они будут размещены в личных кабинетах участников тестирования.

Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования. Информация о результатах основных сессий НМТ – 2026 будет представлена по шкале от 100 до 200 баллов.

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Как получить выписку из данных о результатах НМТ

В личном кабинете во вкладке "Результаты" также будет доступна опция формирования информационной карточки участника НМТ. Она необходима для поступления в высшие учебные заведения нашей страны.

Также с 3 июля в"Сервисе формирования запроса на получение информации о результатах" станет доступна опция выбора результатов 2026 года. С помощью этого специального сервиса можно заказать выписку из данных о результатах НМТ (справку с подписью директора УЦОЯО и печатью учреждения). Она необходима участникам, которым предстоит подать оригинал документа с результатами НМТ-2026 в зарубежное учебное заведение.

Оформление и выдача выписок УЦОЯО осуществляет на безвозмездной основе в течение 5 рабочих дней.

Украинский центр оценки качества образования отправляет оригиналы заказанных документов только в пределах Украины "Укрпочтой" (за счет учреждения) или "Новой почтой" (заявитель заказывает за свой счет услугу "Курьерская доставка"). Выписки можно забрать лично по адресу: ул. Владимира Винниченко, 5, г. Киев.

Заказать выписку можно по ссылке.

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Последние новости о НМТ – 2026:

В основной сессии НМТ 2026 года приняли участие более 324 тысяч человек. Это 91,5% зарегистрированных участников тестирования. Также мы писали: