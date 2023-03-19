Как поступить в иностранный вуз: важные советы и полезные ссылки

Украинцы могут поступить в европейские университеты во время войны. Но для этого необходимо пройти ряд процедур. Ниже читайте советы и ссылки, которые помогут поступить в иностранный вуз.

Интересно, что украинская система образования допускает обучение студента одновременно в двух учебных заведениях. В частности, если за границей он учится в колледже очно, а в украинском вузе получает образование онлайн, передает 24 Канал.

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Как украинцам поступить в европейский университет

Отметим, что поступление в иностранный вуз может быть сложным процессом, но с правильной подготовкой вы можете увеличить свои шансы на зачисление.

Ниже читайте несколько советов, которые могут помочь в этом процессе:

Выберите правильный вуз – выберите университет, подходящий по специализации, рейтингу и финансовым возможностям.

Исследуйте требования к поступлению – каждый вуз имеет собственные требования к поступлению. Узнайте требования к академическим достижениям, тестам, заявлениям и рекомендациям, чтобы знать, что необходимо подготовить.

Знакомьтесь с культурой – исследовайте культуру и историю страны, в которой находится вуз, так как это может повлиять на ваши возможности и опыт изучения.

Подготовьтесь к языковым тестам – многие вузы требуют языковых тестов, таких как TOEFL, IELTS или GRE. Подготовьтесь к этим тестам заранее, чтобы получить наилучший результат.

Составьте эффективное резюме и мотивационное письмо – это вас будет представлять при поступлении. Резюме и мотивационное письмо должны быть подробными и профессиональными, чтобы повысить ваши шансы.

Отправьте документы вовремя – соблюдайте сроки и отправляйте все документы вовремя, чтобы избежать задержек и проблем с введением.

Пакет документов, которые нужно подавать для поступления, отличается в зависимости от выбранного вуза и страны обучения. Для поступления необходимы сертификаты, дипломы, документы, подтверждающие статус ученика, студента и т.д.

Нужно ли знать язык? Несмотря на то, что в большинстве университетов Европы преподают на государственном языке, есть много университетов, где учиться можно на английском. Таковы, например, в Польше, Германии, Франции, Австрии, Греции и других странах.

Можно ли учиться бесплатно

Иногда обучение для украинцев может быть бесплатным или за определенные гранты. Больше шансов на бесплатное обучение имеют учащиеся с высокими достижениями. Да, серьезным аргументом могут служить документы:

Те, что свидетельствуют об окончании школы или вуза с отличием.

Доказательство значимых достижений в научной сфере.

Грамоты и награды о призовых местах на международных и государственных олимпиадах, конкурсах.

Полезные ссылки для абитуриентов

Ниже читайте полезные ссылки, позволяющие найти помощь, определиться с выбором университета и получить гранты на обучение:

Программа обмена Erasmus+ позволяет найти получить грант на обучение. На сайте вы сможете найти информацию о доступных для студентов программах. Предпочтение отдается мотивированным студентам с достижениями в обучении и знанием иностранного языка.

Страница в твиттере Доступ к Ukrainian Higher Education and Research помогает беженцам из Украины с обучением за границей.

Studyinaustria.at – информация о системе образования Австрии, инструкциях для студентов и ученых из Украины, как продолжить обучение в австрийских университетах.

Ресурс Chevening позволяет поступить на 2023/2024 учебные годы на обучение в Великобританию. Программа направлена на помощь в получении стипендий для студентов, которые могут учиться в течение года на магистратуре.