Украинские студенты могут получить стипендию на обучение во Франции

Украинские студенты могут получить стипендию во Франции. Местный университет EMIMEP предлагает стипендиатам программу по изучению микроволновых и фотонных технологий.

Однако поступить в это учебное заведение могут студенты с самыми высокими рейтингами. Что для этого нужно, читайте дальше.

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Как получить стипендию на обучение во Франции

Стипендия составит 1 400 евро. Ее будут получать победители ежемесячно в течение всего срока действия программы – максимум 24 месяца.

Это будет не обучение с "нуля". Кандидаты уже должны иметь определенные знания по таким темам как обработка сигналов, электромагнетизм, телекоммуникации, встраиваемые системы, распространение электромагнитных волн и принципы фотоники.

Нужно также владеть английским языком на уровне В2. Студенты из стран, где английский язык не является официальным, должны предоставить официальные результаты своего владения английским.

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Какие документы необходимо предоставить

Желающим учиться во Франции стоит подать следующие документы:

сопроводительное письмо на английском языке;

заверенные копии диплома бакалавра и транскриптов до даты подачи заявления;

копия паспорта или удостоверения личности;

резюме;

самодекларация чести о подтверждении места жительства;

отчет об экзамене или сертификат о знании английского языка;

три рекомендательных письма, в частности один от неакадемического судьи, подтверждающий базовые навыки и практический опыт.

Срок подачи заявки – 26 июля 2024 года. Подробнее об обучении по ссылке.