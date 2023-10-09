В Украине организован важный урок для школьников и учителей

На уроке рассказали, как противодействовать социальным стереотипам, кто такие боты и тролли, как не поддаться манипуляциям. Также участников урока ожидали тесты и проверка усвоенных знаний.

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В Украине организовали важный урок по медиаграмотности

Урок можно просмотреть за ссылкой.

Глава МОН Лисовой подчеркивал: в эпоху социальных сетей медиаграмотность – чрезвычайно актуальна.

А в условиях войны ее важность растет еще больше. В таком яростном потоке нередко появлялось враждебное ипсо и искаженные факты. Так что этот урок – прекрасная возможность актуализировать свои знания по медиаграмотности и усилить критическое мышление,

– отметил он.

Урок будут транслировать повторно 13 октября в 9:30 на "Суспильное Культура" и на YouTube-канале "Первый". А в 15.30 его смогут увидеть зрители местных телеканалов "Суспильного".

Для учащихся организуют интересный медиаконкурс

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Во время Всеукраинского урока руководительница национального проекта по медиаграмотности Минкульта Валерия Ковтун объявила об организации второго детского конкурса "Репортер". В конкурсе могут принять участие учащиеся 9 – 11 классов, мечтающих стать журналистами.

Это возможность создать собственный телесюжет и затем, если вы выиграете, поехать в так называемый camp (маленький короткий лагерь), который мы организуем специально для победителей. Конечно будут призы,

– заметила Ковтун.

В лагере победители в течение 3 дней пообщаются с известными журналистами и могут договориться о сотрудничестве.