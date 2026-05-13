Есть гораздо более интересные варианты: как заменить "тупик" и "тупиковую ситуацию"

В украинском языке есть немало красивых и интересных слов. Есть и такие, которые употреблять не стоит или лучше заменить синонимами.

Эти слова в словарях могут обозначать как редко употребляемые, поэтому языковеды предлагают взять на вооружение в свой лексикон другие соответствия. Одним из таких слов является "тупик", отмечает 24 Канал.

Как назвать "тупик" на украинском?

Украинский языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, что это слово имеет несколько значений. В словарях украинского языка можно найти такие толкования:

железнодорожная колея, которая с одной стороны обрывается;

улица, не имеющая сквозного прохода / проезда;

препятствие для прохода / проезда;

безвыходное положение.

При этом учитель уточнил, что слово "тупик" в словарях маркировано как "редко употребляемое". Это, по его словам, означает, что его лучше заменить.

Советую использовать исконно украинское слово "безвихідь" или словосочетание "глухий кут",

– отмечает педагог.

Также он предлагает заменить слово "тупиковый". Можно выбрать синоним – "безвыходный". Поэтому лучше сказать, что ситуация является безвыходной, вместо тупиковой.

Какие еще интересные синонимы имеет "тупик"?

Филолог Мария Словолюб также предлагает интересные синонимы к слову "тупик".

Она говорит: если мы говорим о месте, из которого нет выезда или выхода, стоит сказать, что это непроходное или непроездное место. Или же "шлухий кут" или "закутень".

Если же говорится о жизненной ситуации, из которой сложно найти выход, то мы говорим, что это безвыходная ситуация, безвыходное положение или "безвихідь", уточняет она.

Как сказать "тупик" на украинском языке: видео

На языковом ресурсе "Словообразование" украинцы также предложили такие интересные синонимы:

зАзубень;

зАкутень;

завулок;

сліпий завулок и тому подобное.

Какие интересные фразы сочетаются с этими словами?

В украинском языке также можно найти немало интересных фраз и фразеологизмов с вышеупомянутыми словами. При этом "вкрапить" в свою речь. Эти фразы описывают различные жизненные ситуации. Например:

Зайти в тупик – оказываться в сложном, безвыходном положении.

– оказываться в сложном, безвыходном положении. Хоть с моста да в воду – быть в очень затруднительном, безвыходном положении, в отчаянии.

– быть в очень затруднительном, безвыходном положении, в отчаянии. Куда ни кинь – везде клин – полная безысходность.

– полная безысходность. Прижать к стене – ставить кого-то в безвыходное положение, добиваясь признания и т.д.

Как правильно на украинском говорить о торговле?

24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" также рассказывал, как правильно общаться на тему торговли. В частности, подсказали, каких суржиковых слов избегать.