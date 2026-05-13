Есть гораздо более интересные варианты: как заменить "тупик" и "тупиковую ситуацию"
- Слово "тупик" в в украинском языке считается редко употребляемым.
- Поэтому его рекомендуют заменить на "тупик" или "тупик".
В украинском языке есть немало красивых и интересных слов. Есть и такие, которые употреблять не стоит или лучше заменить синонимами.
Эти слова в словарях могут обозначать как редко употребляемые, поэтому языковеды предлагают взять на вооружение в свой лексикон другие соответствия. Одним из таких слов является "тупик", отмечает 24 Канал.
Смотрите также Теперь являются обязательными: какие основные изменения в украинском правописании – 2026 запомнить
Как назвать "тупик" на украинском?
Украинский языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, что это слово имеет несколько значений. В словарях украинского языка можно найти такие толкования:
- железнодорожная колея, которая с одной стороны обрывается;
- улица, не имеющая сквозного прохода / проезда;
- препятствие для прохода / проезда;
- безвыходное положение.
При этом учитель уточнил, что слово "тупик" в словарях маркировано как "редко употребляемое". Это, по его словам, означает, что его лучше заменить.
Советую использовать исконно украинское слово "безвихідь" или словосочетание "глухий кут",
– отмечает педагог.
Также он предлагает заменить слово "тупиковый". Можно выбрать синоним – "безвыходный". Поэтому лучше сказать, что ситуация является безвыходной, вместо тупиковой.
Смотрите также Улыбка, кофе и солнце: писательница рассказала, что означает ныне популярное слово "глимеры"
Какие еще интересные синонимы имеет "тупик"?
Филолог Мария Словолюб также предлагает интересные синонимы к слову "тупик".
Она говорит: если мы говорим о месте, из которого нет выезда или выхода, стоит сказать, что это непроходное или непроездное место. Или же "шлухий кут" или "закутень".
Если же говорится о жизненной ситуации, из которой сложно найти выход, то мы говорим, что это безвыходная ситуация, безвыходное положение или "безвихідь", уточняет она.
Как сказать "тупик" на украинском языке: видео
На языковом ресурсе "Словообразование" украинцы также предложили такие интересные синонимы:
- зАзубень;
- зАкутень;
- завулок;
- сліпий завулок и тому подобное.
Смотрите также Не иванофранковчане: как правильно называть жителей Ивано-Франковска
Какие интересные фразы сочетаются с этими словами?
В украинском языке также можно найти немало интересных фраз и фразеологизмов с вышеупомянутыми словами. При этом "вкрапить" в свою речь. Эти фразы описывают различные жизненные ситуации. Например:
- Зайти в тупик – оказываться в сложном, безвыходном положении.
- Хоть с моста да в воду – быть в очень затруднительном, безвыходном положении, в отчаянии.
- Куда ни кинь – везде клин – полная безысходность.
Прижать к стене – ставить кого-то в безвыходное положение, добиваясь признания и т.д.
Смотрите также Не "тиква" и "свекла": как правильно называть овощи на украинском
Как правильно на украинском говорить о торговле?
24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" также рассказывал, как правильно общаться на тему торговли. В частности, подсказали, каких суржиковых слов избегать. Например:
купляти – купувати;
- оптом – гуртом;
- в розницю – уроздріб тощо.