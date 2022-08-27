Как собрать в школу первоклассника, сколько это стоит и на чем можно сэкономить

1 сентября для тысяч маленьких украинцев и украинок начнется школьная жизнь, а вместе с ней – начнутся хлопоты для родителей под названием "сборы в школу". Как собрать первоклассника в школу и сколько это будет стоить – читайте в материале 24 канала.

Новый учебный год начнется в условиях военного времени. По соображениям безопасности значительная часть школьников будут учиться дистанционно, однако, по возможности, чиновники рекомендовали очное обучение. Особенно это касается первоклашек, ведь для них очень важна социализация и формирование навыков обучения, дистанционно это сделать достаточно тяжело. При этом окончательное слово при выборе формы обучения остается за родителями. Также на родителей ложится ответственность за материальное обеспечение учебного процесса.

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Готовимся к школе

Традиционно собирание в школу испытания для семейного бюджета, в условиях войны, когда у многих существенно сократились доходы, собирание может стать для многих слишком тяжелым бременем.

К тому же родители первоклассников часто допускают классическую ошибку – покупают всего гораздо больше, чем нужно. Чтобы этого избежать – нужно составить список необходимых вещей. А еще лучше – два списка, первый – канцелярию, второй – одежду и аксессуары.

Вещи из первого списка вашим детям точно пригодятся, вещи из второго – только при условии, что ваш ребенок буду посещать школы офлайн, а не дистанционку.

Канцелярия

Альбом и краски – 70 гривен;

Кисточки для рисования – 25 гривен (за 2 – 3 штуки);

3 штуки); Стакан-непроливайка – 15 гривен;

15 гривен; Цветные карандаши и фломастеры (24 штуки) – 280 гривен;

Цветная бумага, цветной картон – 110 гривен;

Ножницы с закругленными кончиками – 50 гривен;

Клей ПВА и клей-карандаш – 45 гривен;

Пластилин (не восковой), дощечка со стеками – 110 гривен;

Папка для трудового обучения – 85 гривен;

Тетради на 12 листов (10 в косу, 10 в клетку) – 160 гривен;

Палочки для счета (пластмассовые) – 160 гривен;

Обертки для учебников и тетрадей, 20 штук – 65 гривен;

65 гривен; Папка для тетрадей – 35 гривен;

Пенал (2 ручки, простой мягкий карандаш, линейка деревянная – 15 сантиметров, ластик) – от 40 грн.

Первоклассникам не нужны дневники, ведь оценок и "домашек" у них нет, поэтому родители могут помнить, что сэкономили от 30 до 100 гривен.

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Одежда и аксессуары

Школьная форма – 4100 гривен. В эту сумму входят штаны – 1200 гривен за 2 пары, рубашка или гольф – 800 гривен за 2 штуки, пиджак – 800 гривен, для девочек – жакет, юбка (от 200 гривен) и белая блузка (от 300 гривен); обувь – 1000 – 1300 гривен за пару;

1300 гривен за пару; Портфель-ранец или рюкзак – 1000 гривен (в среднем, но цены начинаются где-то с 300 гривен и могут достигать 2 или 3 тысяч гривен);

Спортивная форма – 1100 гривен. Из них: штаны и кофта – 700 гривен, футболка – 400 гривен за 2 штуки;

Спортивная обувь – 800 гривен (за 1 пару);

Сменная обувь – 400 гривен (за 1 пару).

Внимание, цены (кусаются) приблизительны – они могут отличаться в зависимости от региона. Журналисты РБК-Украина подсчитали, что в сумме по этим спискам выходит 8650 гривен.

Что нужно купить для онлайн-обучения

Здесь все просто – должен быть ноутбук или компьютер. Здесь вариантов несколько – либо приобрести новый (от 10 000 гривен), либо отдать ребенку свой проверенный компьютер.

А где же экономия

Также есть вариант приобретения "машины", которая уже была в употреблении. Это можно сделать на OLX или других подобных платформах, однако, нужно понимать, что здесь есть определенный риск и покупка техники без гарантии является некой формой лотереи.

Для многих украинцев в 2022 году – это реально много, а потому возникает вопрос, как сэкономить?

В онлайн-магазинах может быть дешевле, однако, вы не сможете проверить качество, поэтому походов на школьные ярмарки и в магазины одежды, похоже, вам не избежать. Также стоит поискать "стоки" и распродажи, хотя далеко не факт, что на распродажах будет дешевле (так работает украинский маркетинг).

Бесплатные электронные учебники

Однако есть и хорошие новости. За учебники платить не придется. По крайней мере, электронные. Спасибо Минобразования и издательству "Утро", которое изложило в свободный доступ учебники для 1 – 5 классов.

Благодаря этому, независимо от места пребывания школьников и учителей, они могут свободно использовать уникальный контент. Бесплатный доступ к учебникам можно получить на сайте.

Каким будет новый учебный год в Украине – смотрите видео: