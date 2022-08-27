Новий навчальний рік в Україні почнеться в умовах воєнного часу. З міркувань безпеки значна частина школярів будуть навчатись дистанційно, проте, коли це можливо, чиновники рекомендували очне навчання. Особливо це стосується першачків, адже для них дуже важлива соціалізація та формування навичок навчання, дистанційно це зробити досить важко. При цьому остаточне слово при виборі форми навчання залишається за батьками. Також на батьків лягає відповідальність за матеріальне забезпечення процесу навчання.

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Готуємось до школи

Традиційно збори до школи – випробування для родинного бюджету, в умовах війни, коли у багатьох суттєво скоротилися доходи, збори можуть стати для багатьох надто важким тягарем.

До того ж батьки першокласників часто допускають класичну помилку – купують всього значно більше, ніж треба. Щоб цього уникнути – потрібно скласти список необхідних речей. А ще краще – два списки, перший – канцелярію, другий – одяг і аксесуари.

Речі з першого списку вашим дітям точно знадобляться, речі з другого – лише за умови, що ваша дитина буду відвідувати школи офлайн, а не "дистанційку".

Канцелярія

Альбом та фарби – 70 гривень;

Пензлики для малювання – 25 гривень (за 2 – 3 штуки);

3 штуки); Склянка-непроливайка – 15 гривень;

15 гривень; Кольорові олівці та фломастери (24 штуки) – 280 гривень;

Кольоровий папір, кольоровий картон – 110 гривень;

Ножиці із закругленими кінчиками – 50 гривень;

Клей ПВА та клей-олівець – 45 гривень;

Пластилін (не восковий), дощечка зі стеками – 110 гривень;

Тека для трудового навчання – 85 гривень;

Зошити на 12 аркушів (10 у косу, 10 у клітку) – 160 гривень;

Палички для рахунку (пластмасові) – 160 гривень;

Обгортки для підручників та зошитів, 20 штук – 65 гривень;

65 гривень; Тека для зошитів – 35 гривень;

Пенал (2 ручки, простий м'який олівець, лінійка дерев'яна - 15 сантиметрів, ластик) – від 40 гривень.

Першокласникам не потрібні щоденники, адже оцінок і "домашок" у них немає, тому батьки можуть тримати в голові, що зекономили від 30 до 100 гривень.

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Одяг і аксесуари

Шкільна форма – 4100 гривень. У цю суму входять штани – 1200 гривень за 2 пари, сорочка чи гольф – 800 гривень за 2 штуки, піджак – 800 гривень, для дівчаток – жакет, спідниця (від 200 гривень) і біла блузка (від 300 гривень); взуття – 1000 – 1300 гривень за пару;

1300 гривень за пару; Портфель-ранець або рюкзак – 1000 гривень (у середньому, але ціни починаються десь з 300 гривень й можуть сягати 2 або 3 тисяч гривень);

Спортивна форма – 1100 гривень. З них: штани та кофта – 700 гривень, футболка – 400 гривень за 2 штуки;

Спортивне взуття – 800 гривень (за 1 пару);

Змінне взуття – 400 гривень (за 1 пару).

Увага, ціни (кусаються) приблизні – вони можуть відрізнятися, залежно від регіону. Журналісти РБК-Україна підрахували, що у сумі по цих списках виходить 8650 гривень.

Що треба купити для онлайн-навчання

Тут все просто – має бути ноутбук або комп'ютер. Тут варіантів кілька – або придбати новий (від 10 000 гривень), або віддати дитини свій перевірений комп'ютер.

Також є варіант придбання "машини", що вже була у використанні. Це можна зробити на OLX або інших подібних платформах, проте, потрібно розуміти, що тут є певний ризик й купівля техніки без гарантії є такою собі формою лотереї.

А де ж економія

Для багатьох українців у 2022 році – це реально багато, а тому постає питання, як зекономити?

У онлайн-магазинах може бути дешевше, проте, ви не будете мати змоги власноруч перевірити якість, тому походів на шкільні ярмарки та до магазинів одягу, схоже, вам не уникнути. Також варто пошукати "стоки" та розпродаж, хоча, далеко не факт, що на розпродажах буде дешевше (так працює український маркетинг).

Безкоштовні електронні підручники

Проте, є й добрі новини. За підручники платити не доведеться. Принаймні, електронні. Дякувати треба Міносвіти та видавництву "Ранок", яке виклало у вільний доступ підручники для 1 – 5 класів.

Завдяки цьому незалежно від місця перебування школярів і вчителів, вони можуть вільно використовувати унікальний контент. Безоплатний доступ до підручників можна отримати на сайті.

Яким буде новий навчальний рік в Україні – дивіться відео: