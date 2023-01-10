Педагоги и ученики смогут бесплатно учить английский благодаря удобному приложению

Украинские педагоги и школьники смогут бесплатно учить английский. В этом им поможет удобное онлайн-приложение.

Так, благодаря приложению Hallo его пользователи не только усовершенствуют знания иностранного языка, но и сформируют большое сообщество для достижения общей цели. Присоединиться к проекту можно уже в январе.

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Педагоги и ученики могут бесплатно учить английский

Разработчики Hallo значительно поддерживают украинских педагогов. Поэтому в течение трех месяцев участники проекта получат доступ ко всем сервисам платформы и получили по $50 в свои профили. Следовательно, смогут практиковаться с преподавателями.

К слову, первая группа улучшала английский летом 2022 года. Тогда училось более 50 педагогов и около 50 учеников. Самым молодым из них было 10 лет, самым старшим – 60 лет.

Вторая группа начнет обучение с 20 января 2023 года. Участие бесплатное. Учащимся при этом должно исполниться 13 лет.

Все детали и регистрация доступна по ссылке. Зарегистрироваться можно до 13 января.

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