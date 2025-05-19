Могут ли украинцы учиться в вузах Чехии бесплатно

Многие украинцы, в частности из-за полномасштабной войны, переехали в Чехию. Поэтому одиннадцатиклассники задумываются о поступлении в местные высшие учебные заведения.

В частности, интересуются бесплатной формой обучения в местных вузах. Доступна ли такая опция для украинцев в Чехии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Могут ли украинцы поступить на бюджет в вузы Чехии

Для поступления в вузы Чехии необходимо владеть чешским или английским языком на высоком уровне.

При чем украинцы, которые знают чешский язык, имеют право поступать на государственную форму обучения. Если владеют только английским, то могут учиться только на платной форме.

Чехия, что важно, требует от иностранцев знания языка на уровне С1 для возможности бесплатного обучения в университетах. Для поступления надо подтвердить владение чешским соответствующим сертификатом.

Среди абитуриентов распространенной является практика, когда они приезжают на год в Чехию для изучения языка при университетах на подготовительных курсах, а тогда уже имеют более высокие шансы для поступления.

В некоторые университеты Чехии украинцы могут поступить без экзаменов. Но для этого нужно было подавать заявку заблаговременно. В большинстве учебных заведений этот период закончился в декабре 2024 года.

К слову, в Чехии почти все университеты принимают украинцев без сертификата ВНО/НМТ.

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Какие документы нужно подготовить для поступления

Абитуриентам для поступления в вузы Чехии нужно подготовить пакет документов:

заявление о поступлении;

аттестат о полном общем среднем образовании и его перевод на чешский язык, заверенный нотариально;

мотивационное письмо;

рекомендации;

сертификаты о знании языка.

Каждый университет может дополнительно требовать и другие документы, но это все указывается на сайтах ЗВО.

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