Окончил школу в возрасте 9 лет: родители рассказали невероятную историю о своем гении

Дэвид Балогун из США окончил среднюю школу в возрасте 9 лет. Так, он стал одним из самых молодых детей, кому удалось получить аттестат.

Однако юный гений является обычным ребенком, который любит играть в игры. Его родители – Роня и Генри – рассказали, какое правило помогло им воспитать такого ребенка.

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В США 9-летний мальчик уже окончил школу

Родители юного гения признаются, что не пытаются исправлять его, а пытаются изменить систему подхода. Мама при этом говорит, что способности мальчика заметили, когда ему было 6 лет. Уже тогда Дэвид умел добавлять и вычитать числа, прежде чем его научили. Родители поверили в своего ребенка и говорят, что это очень важный аспект в воспитании.

Родители юного гения также подчеркивают: стоит все время отвечать на вопросы детей, а не говорить, что у вас нет на это времени. И уверяют, что правила, какое бы рассказывало, как воспитать гения, нет.

Где сейчас учится мальчик

Мальчик сейчас учится онлайн в колледже и выполняет домашнее недельное задание за один день. Говорит: если не выпить, то будет спать до утра.

Родители заявили: поняли, что обычная школа – не для их ребенка. Говорят, что уже в первом классе одноклассники часто слушали больше их сына, чем учителя. Балогун решил перевести Дэвида на дистанционную форму программы для одаренных детей с индивидуальным учебным планом.

Однако мать после того, как ее сын окончил школу, не спешит отдавать его в университет, ведь не хочет, чтобы он учился в классе с 20-летними студентами.

Родители отмечают, что из-за своей гениальности у мальчика почти нет друзей. Ему тяжело общаться со сверстниками.

Родители при этом стараются приспосабливаться все время к переменам, которые происходят с их маленьким гением.