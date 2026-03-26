Как выбрать школу для ребенка с особыми образовательными потребностями: важные советы для родителей

В марте многие украинские семьи уже выбирают школы для будущих первоклассников. Кто-то ходит на дни открытых дверей, кто-то подает документы онлайн, а кто-то только начинает знакомиться с правилами приема в учебное заведение.

Об этом 24 Каналу рассказала эксперт по вопросам инклюзивного и специального образования Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, кандидат философских наук Екатерина Павленко. И объяснила, как выбрать школу для ребенка с особыми образовательными потребностями.

Как выбрать школу для ребенка с ООП?

И пока одни родители выбирают между различными программами и учителями, ориентируются на близость школы к дому, другие начинают с совсем другого вопроса: "Сможет ли их ребенок вообще учиться в общеобразовательной школе?".

Для семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями (ООП), поступление в школу – это не только об удобстве или качестве. Это еще и о доступе к инклюзивному обучению, понимание процедуры поступления и собственных прав,

– отмечает эксперт.

И добавляет, что право детей с ООП учиться в общеобразовательной школе гарантировано законом, а инклюзивный класс создают по обращению родителей. Но на практике многие семьи сталкиваются с нехваткой информации или с тем, что им предлагают "поискать другую школу".

С чего начать поиск школы?

Павленко акцентирует: ключевой документ для организации инклюзивного обучения – заключение инклюзивно-ресурсного центра. Его выдают в ИРЦ после комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка. В этом документе специалисты определяют особые образовательные потребности ребенка, его сильные стороны, рекомендации по организации обучения, необходимую поддержку в образовательном процессе.

Именно на основе этого заключения школа может понять, какие условия нужно создать: нужен ли ассистент учителя, какие коррекционно-развивающие занятия стоит организовать, или необходимы адаптации учебной среды,

– уточнила она.

И подчеркнула, что заключение ИРЦ не определяет, в какой именно школе должен учиться ребенок. Он имеет рекомендательный характер. Лучше, когда заведение расположено в том же районе что и ИРЦ, потому что его специалисты будут осуществлять сопровождение ребенка и мониторинг, участвовать в заседаниях команды сопровождения. Но решение, какое именно заведение выбрать, всегда принимают родители.

Важно! В Украине реализуют программу "Безопасная школа". Четко определят правила пребывания на территории и в помещениях школ, устанавливают ограждения, технические средства для срочного вызова полиции и тому подобное.

Что делать, если заключения ИРЦ еще нет?

Эксперт также отметила, что часто родители начинают искать информацию об инклюзивном образовании уже тогда, когда нужно подавать документы в школу. В таком случае первым шагом является обращение в инклюзивно-ресурсный центр.

ИРЦ проводит комплексную психолого-педагогическую оценку развития ребенка и определяет его образовательные потребности. Это не медицинское обследование и не экзамен. Задача оценки – понять, какая поддержка нужна ребенку в образовательной среде,

– говорит кандидат философских наук.

Проводят ее по заявлению родителей или законных представителей ребенка. Иногда ее могут рекомендовать педагоги детского сада или школы, но только с согласия семьи. Принудительно ее проводить не могут.

Какие документы могут быть нужны:

документы, удостоверяющие личность родителей или законных представителей ребенка;

копию свидетельства о рождении ребенка;

медицинскую документацию, в частности "Историю развития ребенка" (форма первичной учетной документации № 112/0);

если ребенок имеет инвалидность, прилагается индивидуальная программа реабилитации.

Иногда также подаются материалы из детского сада или школы – психолого-педагогическая характеристика ребенка, тетради, рисунки или другие работы. Они помогают специалистам лучше понять образовательные потребности ребенка и динамику и качество усвоения им материала.

После подачи заявления инклюзивно-ресурсный центр в течение десяти рабочих дней назначает дату проведения оценки. Родителей сообщают по телефону или другим удобным способом, говорит эксперт.

Оценку осуществляют несколько специалистов: психологи, логопеды, дефектологи, реабилитологи. Каждый работает с ребенком индивидуально, чтобы создать комфортные условия и получить максимально объективную картину его развития. Специалисты анализируют различные аспекты развития: речь, когнитивные способности, коммуникацию, эмоциональное состояние, физическое развитие и уровень социальной адаптации,

– рассказала Павленко.

По результатам родители получают заключение, в котором указано:

особые образовательные потребности ребенка,

его сильные стороны и потенциальные возможности,

рекомендации по организации обучения.

Специалист также уточнила, что инклюзивно-ресурсные центры работают в общинах по всей Украине. Найти ближайший можно на портале ircenter.gov.ua или в отделе образования своей громады. При этом обратиться можно в любой ИРЦ, независимо от места проживания семьи. В то же время на практике удобнее выбирать ИРЦ рядом с учебным заведением, где будет учиться ребенок, ведь он будет осуществлять дальнейшее сопровождение и мониторинг, что на расстоянии организовать сложнее.

Получив заключение инклюзивно-ресурсного центра, родители могут обращаться в выбранное учебное заведение и подавать заявление на зачисление ребенка. Именно этот документ помогает школе понять, какую поддержку необходимо организовать для ребенка и какие условия создать для его обучения.

Как записать ребенка с ООП в школу?

После получения заключения ИРЦ алгоритм поступления для ребенка с особыми образовательными потребностями имеет в основном такой вид:

Выбрать школу или детский сад, в котором ребенок будет учиться. Подать заявление на зачисление в учебное заведение вместе с заключением ИРЦ. Учебное заведение создает инклюзивный класс или группу и формирует команду психолого-педагогического сопровождения. Разрабатывается индивидуальная программа развития (ИПР) для ребенка.

На первый взгляд, все достаточно просто, но на каждом из этих этапов у родителей возникает немало вопросов, особенно если пришлось столкнуться с отказами, непониманием или просто нехваткой информации.

Может ли школа отказать в зачислении?

Одна из наиболее распространенных ситуаций – когда родителям говорят, что в школе "нет условий" или "нет специалистов". На самом деле это не является законным основанием для отказа в инклюзивном обучении ребенка с ООП, объясняет Павленко.

Закон Украины "Об образовании" предусматривает: если родители ребенка с особыми образовательными потребностями обращаются в учебное заведение, инклюзивный класс или группа должны быть созданы в обязательном порядке,

– отмечает она.

Если школа все же отказывается зачислить ребенка, родители могут:

подать письменное заявление администрации заведения и требовать его официальной регистрации;

обратиться за письменным объяснением причин отказа;

обратиться в местный орган управления образования, который и отвечает за создание условий для инклюзивного обучения.

Что происходит после зачисления ребенка в школу?

После того как ребенок начинает учиться, в школе создают команду психолого-педагогического сопровождения. В нее входят педагоги, психолог, ассистент учителя, другие специалисты и родители.

В течение первых двух недель обучения команда разрабатывает индивидуальную программу развития (ИПР), в которой определяют образовательные цели для ребенка, необходимые адаптации учебного процесса и коррекционно-развивающие занятия.

Участие родителей в этом процессе является обязательным, ведь именно они лучше всего знают своего ребенка и могут помочь специалистам понять его потребности. Важно не воспринимать участие в команде сопровождения как очередную ненужную нагрузку, а исключительно как возможность помочь своему ребенку иметь как можно более комфортный учебный процесс,

– акцентировала эксперт.

Что родителям следует знать о своих правах?

На практике большинство сложностей возникает не из-за отсутствия законодательства, а из-за того, что семьи просто не имеют полной картины своих прав, а другие участники образовательного процесса иногда пользуются этой неосведомленностью.

Поэтому, стоит запомнить основные моменты:

Заключение инклюзивно-ресурсного центра – это не "направление" в конкретную школу и не ограничение для ребенка. Это документ, который описывает его образовательные потребности и дает рекомендации, какую поддержку следует организовать. Решение о выборе учебного заведения всегда принимают родители. Школа не может отказать в зачислении только потому, что ребенок имеет особые образовательные потребности или что "нет условий". Именно создание таких условий – обязанность системы образования, а не семьи. Родители не являются сторонними наблюдателями в этом процессе. Они входят в команду психолого-педагогического сопровождения и участвуют в разработке индивидуальной программы развития своего ребенка. Это означает, что их мнение учитывают при определении образовательных целей, адаптаций и поддержки для ребенка.

Де-факто инклюзивное обучение – это совместная работа школы и семьи. И чем лучше родители понимают свои права, тем увереннее могут отстаивать интересы ребенка без лишних конфликтов и истощения.

