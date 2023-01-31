Украинцы смогут бесплатно учить английский с носителями языка
Источник:МОН
.Украинцы смогут бесплатно улучшить знание английского языка. При этом будет возможность общаться с носителями языка.
Так, Минобразования и ENGin Program объявили об уникальной пилотной возможности для украинцев. Благодаря ей можно овладеть онлайн-курсами от Coursera и Udemy вместе с носителями языка.
Читайте Педагоги и ученики могут бесплатно учить английский благодаря удобному приложению
Украинцы смогут бесплатно учить английский с носителями языка
Участие в программе могут принять украинцы в возрасте 10 – 35 лет.
Организаторы отмечают: это отличный шанс получить нужные знания и улучшить навыки английского языка в профессиональных сообществах.
Совместная учеба стартует 15 февраля 2023 года.
Регистрация доступна по ссылке.
Доступ к профессиональным сообществам возможен для пользователей, уже участвующих в программе ENGin или прошедших соответствующее интервью.
Заметим, что ENGin Program – проект неприбыльной организации ENGin. Он объединяет украинцев, изучающих английский язык, с англоязычными волонтерами со всего мира для проведения еженедельных индивидуальных онлайн-сессий.
К теме Украинцы смогут бесплатно практиковать английский: как присоединиться
Как выучить английский язык самостоятельно
Чтобы выучить английский язык самостоятельно, следует прежде всего придерживаться таких рекомендаций.
поставьте цель;
найдите время;
определите систему;
окружите себя на английском;
говорите;
учите новые глаголы;
читайте вслух;
выбирайте бытовые темы;
не бросайте начатое.