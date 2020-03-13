Как карантин будет влиять на образовательные процессы в Украине: комментарий Новосад

Бывшая министр образования и науки Анна Новосад считает, что введение карантина в Украине является правильным решением. Такая превентивная мера необходима, ведь настоящий процент зараженных вирусом – точно неизвестен.

Однако стоит заметить, что родителям действительно будет сложно. Ведь старшие дети все равно не сидеть дома. С другой стороны – есть семьи, в которых работают оба родителя, поэтому никто не сможет остаться с детьми. Такое мнение бывшая министр высказала в интервью 24 каналу.

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Новосад подчеркнула, что не может дать советов каждой индивидуальной семье, поскольку уо всех ситуации разные. "Хотя уже и нет на это полномочий, замечу: я убеждена, что все образовательные процессы – ЕГЭ, олимпиады, вступительная кампания – состоятся, возможно, в немного сдвинуты сроки. Но решение по этому Минобразования еще не приняло", – подчеркнула она.

Бывшая руководительница Минобразования также прокомментировала вероятность того, что детям и учителям придется три недели карантина отрабатывать летом.

Не могу сказать, какое решение примет Минобразования или местные органы власти. Бесспорно, три недели – очень большой срок. Его надо наверстать. Возможно, за счет каникул. Возможно, за счет продолжения учебного года,

– предположила экс-министр.

И подчеркнула, что точно знает: команда, которая осталась в министерстве, просчитывает график всех образовательных процессов. И делает все, чтобы они не повлияли отрицательно на судьбу, в частности, будущих абитуриентов – даже в несколько сдвинуты сроки.

Справка. 4 марта 2020 года Рада проголосовала за отставку правительства Алексея Гончарука. Новым главой Камбини стал Денис Шмыгаль. Вместе с Гончаруком парламент уволил также других министров, в частности Анну Новосад. Она занимала эту должность с августа 2019 года.

Что изменится из-за карантина в Украине

В Украине запретили:

посещать образовательные учреждения. В частности школы, университеты и детские сады;

проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Запрет не касается мер государственной необходимости.

Какие еще меры внедрили: