Як карантин впливатиме на освітні процеси в Україні: коментар Новосад
Колишня міністерка освіти та науки Ганна Новосад вважає, що запровадження карантину в Україні є правильним рішенням. Такий превентивний захід є необхідним, адже справжній відсоток заражених вірусом – достеменно невідомий.
Проте варто зауважити, що батькам дійсно буде складно. Адже старші діти все одно не сидітимуть вдома. З іншого боку – є сім'ї, у яких працюють обоє батьків, тож ніхто не зможе залишитись з малими дітьми. Таку думку колишня міністерка висловила в інтерв'ю 24 каналу.
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Новосад підкреслила, що не може дати порад кожній індивідуальній сім’ї, оскільки у всіх ситуації різні. "Хоча вже не маю на це повноважень, зауважу: я переконана, що всі освітні процеси – ЗНО, олімпіади, вступна кампанія – відбудуться, можливо, в дещо зсунуті терміни. Але рішення щодо цього Міносвіти ще не ухвалило", – наголосила вона.
Колишня очільниця Міносвіти також прокоментувала ймовірність того, що дітям і вчителям доведеться три тижні карантину відпрацьовувати влітку.
Не можу сказати, яке рішення ухвалить Міносвіти чи місцеві органи влади. Безперечно, три тижні – надзвичайно великий термін. Його треба надолужити. Можливо, за рахунок канікул. Можливо, за рахунок продовження навчального року,
– припустила ексміністерка.
Й наголосила, що точно знає: команда, яка залишилася у міністерстві, прораховує графік всіх освітніх процесів. І робить все, аби вони не вплинули негативно на долю, зокрема, майбутніх абітурієнтів – навіть у дещо зсунуті терміни.
Довідка. 4 березня 2020 року Рада проголосувала за відставку уряду Олексія Гончарука. Новим очільником Камбіну став Денис Шмигаль. Разом з Гончаруком парламент звільнив також інших міністрів, зокрема Ганну Новосад. Вона займала цю посаду з серпня 2019 року.
Що зміниться через карантин в Україні
В Україні заборонили:
- відвідувати освітні заклади. Зокрема школи, університети та дитячі садки;
- проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Заборона не стосується заходів державної необхідності.
Які ще заходи впровадили:
- закрили 170 прикордонних пунктів через коронавірус. Від 14 березня в Україні будуть працювати 49 пунктів пропуску, решта будуть закриті для пропуску громадян і автотранспорту;
- виділили 100 мільйонів гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту. Відтак, до 1 червня заборонили експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення;
- вирішили закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані у аеропорті "Бориспіль";
- Україна призупиняє авіасполучення з Італією.