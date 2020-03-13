Як карантин впливатиме на освітні процеси в Україні: коментар Новосад

Колишня міністерка освіти та науки Ганна Новосад вважає, що запровадження карантину в Україні є правильним рішенням. Такий превентивний захід є необхідним, адже справжній відсоток заражених вірусом – достеменно невідомий.

Проте варто зауважити, що батькам дійсно буде складно. Адже старші діти все одно не сидітимуть вдома. З іншого боку – є сім'ї, у яких працюють обоє батьків, тож ніхто не зможе залишитись з малими дітьми. Таку думку колишня міністерка висловила в інтерв'ю 24 каналу.

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Новосад підкреслила, що не може дати порад кожній індивідуальній сім’ї, оскільки у всіх ситуації різні. "Хоча вже не маю на це повноважень, зауважу: я переконана, що всі освітні процеси – ЗНО, олімпіади, вступна кампанія – відбудуться, можливо, в дещо зсунуті терміни. Але рішення щодо цього Міносвіти ще не ухвалило", – наголосила вона.

Колишня очільниця Міносвіти також прокоментувала ймовірність того, що дітям і вчителям доведеться три тижні карантину відпрацьовувати влітку.

Не можу сказати, яке рішення ухвалить Міносвіти чи місцеві органи влади. Безперечно, три тижні – надзвичайно великий термін. Його треба надолужити. Можливо, за рахунок канікул. Можливо, за рахунок продовження навчального року,

– припустила ексміністерка.

Й наголосила, що точно знає: команда, яка залишилася у міністерстві, прораховує графік всіх освітніх процесів. І робить все, аби вони не вплинули негативно на долю, зокрема, майбутніх абітурієнтів – навіть у дещо зсунуті терміни.

Довідка. 4 березня 2020 року Рада проголосувала за відставку уряду Олексія Гончарука. Новим очільником Камбіну став Денис Шмигаль. Разом з Гончаруком парламент звільнив також інших міністрів, зокрема Ганну Новосад. Вона займала цю посаду з серпня 2019 року.

Що зміниться через карантин в Україні

В Україні заборонили:

відвідувати освітні заклади. Зокрема школи, університети та дитячі садки;

проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Заборона не стосується заходів державної необхідності.

Які ще заходи впровадили: