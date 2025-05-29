Какая зарплата у учителя музыки: что демонстрирует средний показатель по стране

Учителя музыки – часть образовательного сообщества в учреждениях среднего, дошкольного образования и специализированных художественных заведений. Поэтому зарплата их начисляется из государственного бюджета.

Какую зарплату получают учителя музыки и музыкальные руководители, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на mojazarplata.com.ua.

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Какая зарплата у учителя музыки

Если говорить о чистом окладе учителя музыки или музыкального руководителя, без дополнительных доплат, то большинство учителей музыки получают заработную плату от 3 504 до 7 557 гривен в месяц в 2025.

Ежемесячная заработная плата для начального уровня в профессии учителя музыки колеблется от 3 504 до 6 681 гривны.

гривны. После 5 лет стажа заработная плата будет составлять от 4 062 до 7 808 в месяц при условии 40-часовой рабочей недели.

Однако, к этой сумме может начисляться доплата в 10 процентов за работу в специализированном художественном заведении, 20 процентов, если в группе есть дети с особыми образовательными потребностями. Кроме того, есть доплаты за престижность профессии, за выслугу лет и другие.

Зарплата однако, меньше чем у воспитателя детского сада, о которой 24 Канал писал ранее.

Следует учесть, что размер заработной платы зависит и от региона, и от города. На основе вакансий и предлагаемой оплаты, ресурс Work.ua утверждает, что в среднем "Учитель музыки" в Украине зарабатывает 12000 гривен. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 44 вакансий, размещенных на Work.ua. Но и замечает, что она на 8 процентов меньше, чем в мае прошлого года.

Ресурс предлагает более 30 вакансий, где требуются люди с музыкальным образованием. Потребность есть в учителях фортепиано, музыкальных руководителях дошкольных учреждений, учителей музыки в ЗЗСО, музыкальных руководителях в студии раннего детского развития.

Вакансии из разных уголков Украины, а потому и зарплаты различаются. Самые высокие зарплаты в столице. В Киеве предлагают музыкальному руководителю ЗДО – 13 – 16 тысяч гривен. А преподавателю фортепиано – от 35 до 60 тысяч гривен.

Однако, уже в других городах – Кривом Роге, Львове, Одессе, Днепре, Житомире зарплатные предложения от 3 до 11 тысяч гривен (в среднем 6 – 8 тысяч).

Поэтому, при устройстве на работу учитывайте ваш регион и опыт работы. Хотя, часть вакансий, ищут учителя музыки без опыта работы, но обязательно с музыкальным образованием.