Яку зарплату отримують вчителі музики та музичні керівники, розповідає 24 Канал, посилаючись на mojazarplata.com.ua.

Дивіться також Як отримати український атестат за кордоном: що потрібно знати випускникам

Яка зарплата у вчителя музики

Якщо говорити про чистий оклад вчителя музики чи музичного керівника, без додаткових доплат, то більшість вчителів музики отримують заробітну плату від 3 504 до 7 557 гривень на місяць у 2025.

Щомісячна заробітна плата для початкового рівня у професії вчителя музики коливається від 3 504 до 6 681 гривні.

гривні. Після 5 років стажу заробітна плата становитиме від 4 062 до 7 808 на місяць за умови 40-годинного робочого тижня.

Однак, до цієї суми може нараховуватися доплата у 10 відсотків за роботу у спеціалізованому мистецькому закладі, 20 відсотків, якщо у групі є діти з особливими освітніми потребами. Крім того, є доплати за престижність професії, за вислугу років та інші.

Зарплата однак, менша ніж у вихователя дитячого садочка, про яку 24 Канал писав раніше.

Слід врахувати, що розмір заробітної плати залежить і від регіону, і від міста. На основі вакансій та пропонованої оплати, ресурс Work.ua стверджує, що в середньому "Вчитель музики" в Україні заробляє 12000 гривень. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 44 вакансій, розміщених на Work.ua. Але і зауважує, що вона на 8 відсотків менша, ніж у травні минулого року.

Ресурс пропонує понад 30 вакансій, де потребують людей з музичною освітою. Потреба є у вчителях фортепіано, музичних керівниках дошкільних закладів, вчителів музики в ЗЗСО, музичних керівниках у студії раннього дитячого розвитку.

Вакансії з різних куточків України, а тому і зарплати різняться. Найвищі зарплати у столиці. У Києві пропонують музичному керівнику ЗДО – 13 – 16 тисяч гривень. А викладачу фортепіано – від 35 до 60 тисяч гривень.

Однак, уже в інших містах – Кривому Розі, Львові, Одесі, Дніпрі, Житомирі зарплатні пропозиції від 3 до 11 тисяч гривень (в середньому 6 – 8 тисяч).

Тому, при влаштуванні на роботу зважте на ваш регіон та досвід роботи. Хоча, частина вакансій, шукають вчителя музики без досвіду роботи, але обов'язково з музичною освітою.