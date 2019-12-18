Какие функции будет иметь электронный студенческий билет и как его получить

Уже в 2020 году украинские студенты училищ и университетов смогут оформить электронные студенческие билеты. Процедура будет бесплатной.

Внедрение электронного студенческого билета в 2020 году анонсировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Министр образования Украины Анна Новосад рассказала о деталях выдачи и использования нового студенческого билета

По словам чиновницы, электронный документ будет иметь те же функции, что и пластиковый аналог.

Электронная версия будет подтверждать статус студента и право на льготы, предусмотренные законодательством. Э-билет не потребует дополнительного предъявления обычного студенческого билета или паспорта. Также, предъявлять сам э-билет студента можно будет с помощью приложения "Действие" на смартфоне.

Мы благодарны Министерству цифровой трансформации за совместную работу над экспериментальным проектом и готовы работать дальше – и над развитием э-билета студента, и над внедрением других полезных инструментов,

– сказала Новосад.

Владельцы пластиковых студенческих билетов могут заказать э-билет студента. Процедура является бесплатной и происходит по желанию студента.

Для того, чтобы получить э-билет, необходимо скачать на смартфон приложение онлайн-сервиса государственных услуг "Действие" и пройти идентификацию в нем. Э-билет формируется в приложении автоматически.

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Что за мобильное приложение "Действие"?