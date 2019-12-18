Які функції матиме електронний студентський квиток та як його отримати

Вже в 2020 році українські студенти училищ та університетів зможуть оформити електронні студентські квитки. Процедура буде безкоштовною.

Запровадження електронного студентського квитка в 2020 році анонсував прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Міністерка освіти України Ганна Новосад розповіла про деталі видачі та використання нового студентського квитка

За словами посадовиці, електронний документ матиме ті ж функції, що і пластиковий аналог.

Електронна версія підтверджуватиме статус студента та право на пільги, передбачені законодавством. Е-квиток не вимагатиме додаткового пред’явлення звичайного студентського квитка чи паспорта. Також, пред’являти сам е-квиток студента можна буде за допомогою додатку "Дія" на смартфоні.

Ми вдячні Міністерству цифрової трансформації за спільну роботу над експериментальним проєктом і готові працювати надалі – і над розвитком е-квитка студента, і над впровадженням інших корисних інструментів,

– сказала Новосад.

Власники пластикових студентських квитків можуть замовити е-квиток студента. Процедура є безкоштовною та відбувається за бажанням студента.

Для того, щоб отримати е-квиток, необхідно завантажити на смартфон додаток онлайн-сервісу державних послуг "Дія" та пройти ідентифікацію в ньому. Е-квиток формується в додатку автоматично.

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Що за мобільний додаток "ДіЯ"?