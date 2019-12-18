Які функції матиме електронний студентський квиток та як його отримати
Вже в 2020 році українські студенти училищ та університетів зможуть оформити електронні студентські квитки. Процедура буде безкоштовною.
Запровадження електронного студентського квитка в 2020 році анонсував прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
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Міністерка освіти України Ганна Новосад розповіла про деталі видачі та використання нового студентського квитка
За словами посадовиці, електронний документ матиме ті ж функції, що і пластиковий аналог.
Електронна версія підтверджуватиме статус студента та право на пільги, передбачені законодавством. Е-квиток не вимагатиме додаткового пред’явлення звичайного студентського квитка чи паспорта. Також, пред’являти сам е-квиток студента можна буде за допомогою додатку "Дія" на смартфоні.
Ми вдячні Міністерству цифрової трансформації за спільну роботу над експериментальним проєктом і готові працювати надалі – і над розвитком е-квитка студента, і над впровадженням інших корисних інструментів,
– сказала Новосад.
Власники пластикових студентських квитків можуть замовити е-квиток студента. Процедура є безкоштовною та відбувається за бажанням студента.
Для того, щоб отримати е-квиток, необхідно завантажити на смартфон додаток онлайн-сервісу державних послуг "Дія" та пройти ідентифікацію в ньому. Е-квиток формується в додатку автоматично.
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Що за мобільний додаток "ДіЯ"?
- додаток для смартфона, який запровадило міністерство цифрової трансформації;
- тестування додатку почалось 16 грудня;
- в додатку потрібно зареєструватись та завантажити туди документи (водійські права, технічний паспорт авто та інші);
- наразі система працює в тестовому режимі;
- 20 тисяч українців взяли участь у першій хвилі тестування.