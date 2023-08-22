Стоит готовиться: как ученики в Украине будут учиться при вероятных блекаутах
Источник:Окна
В прошлом учебном году в украинских школьников было немало трудностей с учебой из-за российских обстрелов и блекаутов. В этом году осенью и зимой ситуация может повториться.
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире телемарафона рассказывал, каким будет обучение учеников при вероятных блэкаутах и как будут действовать в школе при возможных отключениях электроэнергии.
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Каким будет обучение при вероятных блекаутах
Чиновник подчеркнул: учебные заведения будут опираться на опыт прошлого года – будут работать дистанционно или с генераторами.
Мы нацеливаем органы местного самоуправления готовиться, в частности, покупать генераторы,
– подчеркнул Сташкив.
И рассказал, что большинство родителей, согласно результатам опроса, хочет, чтобы дети вернулись за парты. Даже в прифронтовых регионах.
Министерство призывает к возвращению на очное обучение только там, где для этого созданы соответствующие условия безопасности,
– акцентировал замминистра.
И объяснил: для большинства школьников с 1 сентября обучение должно начаться очно – но если в школе есть надежное укрытие.Хотите, чтобы ваш ребенок получал качественные знания, несмотря на блэкауты и другие вызовы настоящего? Чтобы занятия проходили в интересной и интерактивной форме и отвечали требованиям Новой украинской школы? Это все можно получить в первой и самой большой дистанционной школе "Оптима"! Присоединяйтесь к бесплатного вебинара, чтобы с первых уст узнать все условия и преимущества обучения в "Оптиме".
При этом Сташкив уточнил: в прошлом году 75% учебных заведений имели укрытие. Они могли вместить половину учеников. В этом году правительство выделило 1,5 миллиарда гривен на обустройство хранилищ. Поэтому количество школ с укрытиями увеличится.
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Как будут учиться ученики в Украине с 1 сентября
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученики начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.