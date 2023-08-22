Стоит готовиться: как ученики в Украине будут учиться при вероятных блекаутах

В прошлом учебном году в украинских школьников было немало трудностей с учебой из-за российских обстрелов и блекаутов. В этом году осенью и зимой ситуация может повториться.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире телемарафона рассказывал, каким будет обучение учеников при вероятных блэкаутах и как будут действовать в школе при возможных отключениях электроэнергии.

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Каким будет обучение при вероятных блекаутах

Чиновник подчеркнул: учебные заведения будут опираться на опыт прошлого года – будут работать дистанционно или с генераторами.

Мы нацеливаем органы местного самоуправления готовиться, в частности, покупать генераторы,

– подчеркнул Сташкив.

И рассказал, что большинство родителей, согласно результатам опроса, хочет, чтобы дети вернулись за парты. Даже в прифронтовых регионах. Министерство призывает к возвращению на очное обучение только там, где для этого созданы соответствующие условия безопасности,

– акцентировал замминистра.