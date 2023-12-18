Иностранные специалисты отмечают, что не нужно "сюсюкаться" с детьми младшей школы. При этом советуют учителям пройти соответствующее обучение.

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Каким тоном должен говорить учитель, чтобы ученики его слушали

Специалисты рассказали о действующем мифе: если учитель общается с детьми младшей школы, он должен соответствовать их тону. Поэтому многие педагоги могут говорить таким голосом, который им не подходит. Так что дети часто не воспринимают таких учителей.

При этом педагоги иногда хотят говорить со школьниками строгим тоном, чтобы те были послушными. Ученые же исследовали, что на такой тон учащиеся реагируют быстро. Зато на ободряющие или поддерживающие голоса медленнее.

Специалисты также отмечают, что резкий тон для школьников неприемлем в учебе. Ведь подростки могут чувствовать себя незащищенными в таком случае или проявлять неповиновение.

Поэтому специалисты советуют не злоупотреблять голосом контроля, ведь пользы это никому не прибавляет. Вместо этого доверительный тон будет способствовать межличностной близости, сотрудничеству и взаимодействию.

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