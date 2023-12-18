Іноземні фахівці зазначають, що не треба "сюсюкатися" з дітьми молодшої школи. При цьому радять вчителям пройти відповідне навчання.

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Яким тоном має говорити вчитель, аби учні його слухали

Фахівці розповіли про чинний міф: якщо вчитель спілкується з дітьми молодшої школи, має відповідати їхньому тону. Тому чимало педагогів може говорити таким голосом, який їм не підходить. Тож діти часто не сприймають таких вчителів.

При цьому освітяни часом хочуть говорити зі школярами суворим тоном, аби ті були слухняними. Вчені ж дослідили, що на такий тон учні реагують швидко. Натомість на підбадьорливі або підтримувальні голоси повільніше.

Фахівці також зазначають, що різкий тон для школярів є неприйнятним у навчанні. Адже підлітки можуть почуватися незахищеними у такому разі або проявляти непокору.

Тож фахівці радять не зловживати голосом контролю, адже користі це нікому не додає. Натомість довірливий тон сприятиме міжособистісній близькості, співпраці та взаємодії.

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