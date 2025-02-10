Можете "завалить" поступление: что нужно знать о пороговом балле "сдал/не сдал"

Чтобы иметь возможность принять участие в конкурсном отборе в вузы Украины в рамках вступительной кампании, абитуриенты должны "преодолеть" пороговый балл. Это минимальное количество (сумма) тестовых баллов НМТ по определенному предмету.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Пороговый балл ежегодно устанавливает Министерство образования и науки Украины, определяя его значение в приложениях к Порядку приема в ЗВО.

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Что такое "пороговый балл "сдал / не сдал"

Пороговый балл определяют именно для тестовых баллов, а не для рейтинговых.

Если участник НМТ получил тестовый балл, равный пороговому баллу или превышающий его, это означает, что он преодолел порог. Такой участник сможет получить оценку в шкале 100 – 200 баллов и будет иметь возможность поступать в вуз.

Если участник НМТ получил тестовый балл, меньше установленного порогового балла, он не имеет права подавать результат этого теста в приемную комиссию учреждения высшего образования.

Перевод тестовых баллов в рейтинговую шкалу 100 – 200 баллов происходит на основании таблиц перевода тестовых баллов по каждому предмету НМТ, которые содержит Порядок приема в конкретном году.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

То есть результаты абитуриентов, которые преодолели "порог", переведут в рейтинговые оценки по шкале от 100 до 200 баллов. При этом "пороговому тестовому баллу" в рейтинговой таблице будет соответствовать значение 100 баллов.

Важно! В 2025 году для преодоления пороговых значений и участия в конкурсном отборе участникам НМТ достаточно набрать 15% правильных ответов по каждому предмету.

То есть, чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый предметный блок, достаточно набрать хотя бы 5 баллов по математике, иностранного языка, физики, 6 баллов – по химии; 7 баллов – по украинскому языку, украинской литературы, географии и биологии, 8 баллов – по истории Украины.