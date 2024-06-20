Сколько стоит образование программиста в 2024 году
Источник:Thepage
Вскоре стартует вступительная кампания 2024 года. Поэтому абитуриенты тщательно готовятся к поступлению на желанные специальности.
Значительную популярность приобрело в Украине образование программиста. В частности, благодаря высокому уровню зарплат и бурному развитию IT-отрасли.
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Сколько стоит год обучения на программиста в вузах Украины
Однако из-за большого спроса за такие учебные программы в престижных вузах приходится платить заметно дороже, чем за менее популярные специальности.
Так, в некоторых учреждениях высшего образования стоимость обучения по контракту по специальности "Инженерия программного обеспечения" для соискателей диплома бакалавра с 1 сентября 2024 года по 30 августа 2028 года такова:
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского: 54,9 тысячи гривен за год (+10% по сравнению с прошлым учебным годом);
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко: 52,89 тысячи гривен (+14,3%);
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича: 40 тысяч гривен (+8,7%);
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко: 39,9 тысяч гривен (0%);
- Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа: 34,6 тысячи гривен (+20,1%);
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники: 31,99 тысячи гривен (+10,7%);
- Винницкий национальный технический университет: 26,8 тысячи гривен (+5,1%).
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В Украине растет стоимость обучения в вузах
- Стоимость высшего образования по контракту в Украине растет ежегодно.
- В частности, за последние пять лет – более чем на 83%.
- Динамика роста стоимости обучения высшего образования варьируется в зависимости от учебного заведения и специальности.
- Некоторые университеты сохраняют прошлогодние цены, а другие повышают стоимость на 10 – 20% и более.