Какую зарплату получает учитель без стажа

16 апреля 2024, 11:45
Читати новину українською

Источник:

Факты

В Украине в 2024 году официально выросла зарплата учителей. При этом в правительстве обещали, что это должно было произойти в рамках двух этапов.

Однако оплата учителя зависит от различных факторов. В частности, состоит из ставки и надбавок.

Смотрите также Что влияет на размер зарплаты учителя в 2024 году

Какая заработная плата учителя без стажа

Самый низкий должностной оклад по состоянию на прошлый год получал молодой учитель без стажа работы – 5 699 гривен.

К этой сумме при этом добавляли надбавки:

  • надбавка за выслугу лет – 627 гривен (10% для молодых учителей);
  • надбавка за классное руководство – 1 300 гривен;
  • надбавка за престижность труда – 1 254 гривны;
  • надбавка за хороший труд – 522 гривен;
  • надбавка на помощь на оздоровление (в случае предоставления ежегодного отпуска) – 522 гривен.

Так, по данным МОН Украины, средняя заработная плата молодого учителя без стажа – 10 574 гривен.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Ранее мы также информировали:

Автор: Марія Волошин