Какую зарплату получают учителя первой и высшей категории

Украинские чиновники обещали учителям повышение зарплаты в этом году. Оно должно было состояться с 1 января и 1 апреля.

Однако учителя говорят, что не получают повышенную оплату труда. Сколько платят за педагогический труд, читайте дальше.

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Сколько зарабатывает учитель первой категории

Учитель первой категории в Украине, по данным МОН, получает 6 567 грн + надбавки. В общем – 12 906 гривен.

Какую зарплату получает учитель высшей категории

Учитель высшей категории в прошлом году зарабатывал 7 001 гривну. В среднем, с доплатами и надбавками, педагог высшей категории получает примерно 13 759 гривен.

Размер заработной платы директора школы составляет 8 679 грн + надбавки. В общем – 16 102 гривны.

В прошлом году министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказывал, что с января 2024 года средняя зарплата учителя должна составлять 14 тысяч гривен. А с апреля – около 16 тысяч гривен. Минимальная зарплата должна составлять примерно 9 тысяч гривен.

Сумма заработной платы педагога также зависит от категорийности, нагрузки и стажа работы.

В течение 2024 – 2025 годов МОН планирует запустить пилотный проект оплаты труда нового формата в 500 школах.