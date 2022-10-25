Каникулы в немецких школах 2022 – 2023: когда учатся и отдыхают ученики

Из-за полномасштабной войны немало украинцев выехало за границу, в частности в Германию. Многие из них отдали детей в местные школы.

По состоянию на начало нового учебного года в немецких школах училось около 180 тысяч украинских детей. Когда они и их немецкие ровесники пойдут на каникулы в 2022 – 2023 годах, читайте в материале 24 канала.

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Особенности образовательной системы Германии

В Германии образовательная система делится на следующие составляющие:

дошкольная (не обязательна);

начальная;

средняя и средне-профессиональная;

высшее.

В этой стране значительную роль играет местное самоуправление. Так, немецкие земли (аналог украинских областей) сами определяют учебные календари и образовательные программы. При этом в разных землях графики каникул намеренно не совпадают.

Школы в Германии:

частные;

государственные;

коммунальные;

религиозные.

Эти отличия также влияют на график обучения и наполнения программ.

Когда начинается обучение

В зависимости от федеральной земли школьный год в Германии начинается в августе или сентябре. Продолжается он до июня или июля. Четко определенного дня начала обучения в Германии нет.

Дату начала обучения ежегодно определяют на федеральном уровне. Важную роль играет погода и график дождей.

Когда каникулы в немецких школах в 2022 – 2023 годах

Даты начала каникул в Германии разные для разных земель. Все для того, чтобы избежать пробок на дорогах и учесть религиозные потребности учеников и учителей.

Есть несколько видов каникул, которые могут быть у немецких школьников в 2022-2023 годах. Какие из них будут на той или иной земле, определяет Министерство образования и органы территориальной единицы. Это в частности:

летние каникулы;

осенние каникулы;

рождественские праздники (каникулы);

зимние каникулы;

пасхальные каникулы;

вознесенские каникулы;

каникулы на Пятидесятницу (День Святой Троицы).

Точные даты каникул в школах 2022 – 2023 по землям

Баден-Вюртемберг

осенние каникулы – 31 октября, 2 ноября – 4 ноября;

рождественские каникулы – 21 декабря 2022 – 7 января 2023;

пасхальные каникулы – 11 – 15 апреля;

Пятидесятница – 30 мая – 9 июня;

летние каникулы 2023 – 27 июля – 9 сентября.

К слову, зимних каникул здесь нет. Есть карнавальные праздники. Их дату следует уточнять в школе.

Также 6 апреля здесь – дополнительный выходной для учащихся.

У школ в 2022-2023 годах есть и 5 дней отдыха. Каждая школа определяет их дату самостоятельно.

Бавария

осенние каникулы – 31 октября – 4 ноября;

рождественские каникулы – 24 декабря 2022 – 7 января 2023;

весенние каникулы – 20 февраля – 24 февраля;

пасхальные каникулы – 8 апреля – 15 апреля;

Пятидесятница – 30 мая – 9 июня;

летние каникулы 2023 – 31 июля – 11 сентября.

Также 16 ноября – День покаяния и молитвы – здесь является дополнительным выходным для учеников.

Берлин

осенние каникулы – 24 октября – 5 ноября;

рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 2 января 2023;

зимние каникулы – 30 января – 4 февраля;

пасхальные каникулы – 3 – 14 апреля;

летние каникулы 2023 – 13 июля – 25 августа.

Также в столице Германии 19 и 30 мая – дополнительные выходные к Вознесению и Пятидесятнице.

Бранденбург

осенние каникулы – 24 октября – 5 ноября;

рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 3 января 2023;

зимние каникулы – 30 января – 3 февраля;

пасхальные каникулы – 3 – 14 апреля;

летние каникулы 2023 – 13 июля – 25 августа.

В школе Джона Кеннеди, Берлинской государственной балетной школе, Французской гимназии и Берлинской государственной технической школе даты каникул могут отличаться от общепринятых.

27 мая (Пятидесятница) – сменный выходной.

Бремен

осенние каникулы – 17 – 29 октября;

рождественские каникулы – 23 декабря 2022 – 6 января 2023;

зимние каникулы – 30 – 31 января;

пасхальные каникулы – 27 марта – 11 апреля;

летние каникулы 2023 – 6 июля – 16 августа.

19 и 30 мая здесь – дополнительные выходные к Вознесению и Пятидесятнице.

Гамбург

осенние каникулы – 10 – 21 октября;

рождественские каникулы – 23 декабря 2022 – 6 января 2023;

зимние каникулы – 27 января;

весенние каникулы – 6 марта – 17 марта;

Пятидесятница – 15 – 19 мая;

летние каникулы 2023 – 13 июля – 23 августа.

Гессен

осенние каникулы – 24 – 29 октября;

рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 7 января 2023;

пасхальные каникулы – 3 – 22 апреля;

летние каникулы 2023 – 24 июля – 1 сентября.

У школ в 2022 – 2023 году также есть 4 дня отдыха. Каждая школа определяет их дату самостоятельно.

Нижняя Саксония

осенние каникулы – 17 – 28 октября;

рождественские каникулы – 23 декабря 2022 – 6 января 2023;

зимние каникулы – 30 – 31 января;

пасхальные каникулы – 27 марта – 11 апреля;

летние каникулы 2023 – 6 июля – 16 августа.

Также 19 и 30 мая – дополнительные выходные к Вознесению и Пятидесятнице.

Мекленбург-Передняя Померания

осенние каникулы – 10 октября – 14 октября;

рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 2 января 2023;

зимние каникулы – 6 – 18 февраля;

пасхальные каникулы – 3 – 12 апреля;

Пятидесятница – 26 – 30 мая;

летние каникулы 2023 – 17 июля – 26 августа.

Также 19 мая – мост (мостовой день) после Вознесения и 1 и 2 ноября – дополнительные выходные.

Северный Рейн-Вестфалия

осенние каникулы – 4 – 15 октября;

рождественские каникулы – 23 декабря 2022 – 6 января 2023;

зимние каникулы – 30 мая;

пасхальные каникулы – 3 – 15 апреля;

Пятидесятница – 30 мая;

летние каникулы 2023 – 22 июня – 4 августа.

У школ в 2022 – 2023 году есть 3 дня отдыха. Каждая школа определяет их дату самостоятельно.

Читайте Каникулы в школах Чехии: когда будут отдыхать ученики в 2022 – 2023 годах

Рейнланд-Пфальц

осенние каникулы – 17 – 31 октября;

рождественские каникулы – 23 декабря – 2022 – 2 января 2023;

пасхальные каникулы – 3 – 6 апреля;

Пятидесятница – 30 мая – 7 июня;

летние каникулы 2023 – 24 июля – 1 сентября.

У школ в 2022-2023 году есть 6 дней отдыха. Каждая школа определяет их дату самостоятельно.

Саар

осенние каникулы – 24 октября – 4 ноября;

рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 4 января 2023;

зимние каникулы – 20 – 24 февраля;

пасхальные каникулы – 3 – 12 апреля;

Пятидесятница – 30 мая – 2 июня;

летние каникулы 2023 – 24 июля – 1 сентября.

Саксония

осенние каникулы – 17 – 29 октября;

рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 2 января 2023;

зимние каникулы – 20 – 24 февраля;

пасхальные каникулы – 7 – 15 апреля;

Пятидесятница – 30 мая – 2 июня;

летние каникулы 2023 – 10 июля – 18 августа.

19 мая – мост (мостовой день) после Вознесения. Он является исходным.

Саксония-Анхальт

осенние каникулы – 24 октября – 4 ноября;

рождественские каникулы – 21 декабря 2022 – 5 января 2023;

зимние каникулы – 6 – 11 февраля;

пасхальные каникулы – 3 – 8 апреля;

каникулы на Вознесение – 15 – 19 мая;

летние каникулы 2023 – 6 июля – 16 августа.

Шлезвиг-Гольштейн

осенние каникулы – 10 – 21 октября;

рождественские каникулы – 23 декабря 2022 – 7 января 2023;

пасхальные каникулы – 6 – 22 апреля;

Пятидесятница – 19 – 20 мая;

летние каникулы 2023 – 17 июля – 26 августа.

Тюрингия

осенние каникулы – 17 – 29 октября;

рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 3 января 2023;

зимние каникулы – 13 – 17 февраля;

пасхальные каникулы – 3 – 15 апреля;

Пятидесятница – 19 мая;

летние каникулы 2023 – 10 июля – 19 августа.

19 мая – мост (мостовой день) после Вознесения. Он тоже выходной.