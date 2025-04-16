Школьники в одном из украинских городов будут иметь дополнительные каникулы

В Ривне школьники пойдут на дополнительные каникулы. Отдыхать будут во время Пасхальных праздников.

Их отдых от учебы продлится четыре дня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Ровенского городского советаи.

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Школьники в Ровно будут иметь Пасхальные каникулы

Так, Совет директоров учреждений общего среднего образования города инициировал изучение мнения родителей по организации образовательного процесса 18 и 21 апреля.

По результатам опроса в гимназиях и лицеях накануне Пасхи будут дополнительные пасхальные каникулы.

Они продлятся с 18 по 21 апреля,

– сообщили в городском совете.

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