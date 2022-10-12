Каникулы в школах и университетах Польши 2022 – 2023: когда отдыхают ученики и студенты

В этом году из-за полномасштабной войны России против Украины многие украинские дети пошли учиться в польские школы. В университетах страны-соседки также получают образование много наших земляков.

В школах Польши учебный год стартовал 1 сентября, в вузах – 1 октября. Когда и сколько будут отдыхать школьники и студенты в этом учебном году, читайте в материале 24 канала.

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Учебный год в школах Польши 2022 – 2023

Учебный год в школах Польши продлится с 1 сентября 2022 года по 23 июня 2023 года. Школы поделены на базовую и старшую, то есть лицеи и техникумы. У всех есть свои графики и расписание.

Учебный год в школах Польши делится на два семестра. Первый длится с сентября по январь, второй – с января по июнь. У школьников 4 периода отдыха:

рождественские каникулы;

зимние каникулы;

весенние каникулы;

летние каникулы.

Каникулы в школах Польши 2022 – 2023

Осенних каникул в школах Польши нет. Традиционные рождественские каникулы – с 23 декабря 2022 года по 2 января 2023 года. Также у детей есть двухнедельные зимние каникулы в январе или феврале. Точные даты определяют в регионах – воеводствах. В школах летние каникулы длятся с июля по август включительно.

Так, министерство образования и науки Польши опубликовало календарь зимних школьных каникул на 2022 – 2023 учебный год. Они в этом учебном году продлятся с 16 января по 26 февраля 2023 года. В разных воеводствах дети и учителя будут отдыхать в разное время.

Расписание зимних каникул:

16 – 29 января 2023 года: Люблинское, Лодзькое, Подкарпатское, Поморское, Силезское воеводства;

23 января – 5 февраля 2023 года: Подляское, Варминско-Мазурское воеводства;

30 января – 12 февраля 2023 года: Куявско-Поморское, Любушское, Малопольское, Свентокшиское, Великопольское воеводства;

13 – 26 февраля 2023 года: Нижнесилезское, Мазовецкое, Опольское, Западнопоморское воеводства.

Кроме того, во время рождественских праздников запланирован перерыв в учебном процессе с 23 декабря 2022 года по 1 января 2023 года.

Весенние каникулы для всех школ в Польше запланированы на период с 6 по 11 апреля 2023 года.

Учебный год и каникулы в польских вузах 2022 – 2023

Университеты в Польше самоуправляющиеся. В каждом вузе график обучения и каникул составляют по своему усмотрению.

Учебный год в польских вузах состоит из двух семестров. Зимний начинается 1 октября 2022 года и продолжается до 31 января 2023 года. Экзаменационная сессия начинается 31 января и завершается 11 февраля. Летний семестр длится с 1 марта по 30 мая. Экзаменационная сессия – с 1 июня по 20 июня 2023 года.

Зимние каникулы длятся 2 недели между завершением сессии и началом летнего семестра. Это в случае, если студент сдал все экзамены и зачеты и не попал на пересдачу. Летние каникулы в польских вузах продолжаются с 20 июня по 1 октября.

Что интересно, каникулы могут начаться раньше, если студент-отличник сдаст экзамены и зачеты досрочно.

Важно Пойдут ли школьники и студенты на осенние каникулы в 2022 году

Праздничные и выходные дни 2022 – 2023 в Польше

Кроме указанных праздничных перерывов и каникул, в Польше в течение следующего учебного года отмечают ряд государственных и религиозных праздников:

11 ноября – День Независимости Польши

6 января – Праздник Трех Королей,

1 мая – Праздник труда

3 мая – Праздник Конституции

Эти дни будут выходными для школьников и студентов.