В Киеве запланировали дополнительные зимние каникулы в школах

В Киеве запланировали в рамках учебного года дополнительные каникулы в школах. Состоятся они в феврале.

Правда, будут отдыхать не все учащиеся. Кто и когда уйдет на дополнительные зимние каникулы, рассказывает Образование 24.

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В Киеве у первоклассников будет дополнительная неделя каникул

Дополнительные каникулы зимой были предусмотрены в школах столицы для первоклассников. Ученики будут отдыхать от обучения в течение 19 – 25 февраля 2024 года. Об этом ранее указали в постановлении правительства от 28 июля ( №782 ).

Заметим, что школы в рамках учебного года могут самостоятельно определять даты каникул.

Напомним также, что зимние каникулы в школах Киева начались 23 декабря 2023 года. Учащиеся не учились в течение двух недель. На обучение они вернулись 8 января 2024 года.

Введут ли в школах Киева карантин

В школах пяти регионов нашего государства был введен карантин.

Это связано с ростом инфекционных болезней.

Дети в течение нескольких дней учатся дистанционно.

В то же время в КГГА заявили, что в школах столицы не будут объявлять карантин.

Родителей при этом просят не пускать детей в школы, если они болеют.