Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники

График школьных каникул каждое учебное заведение может формировать самостоятельно, в соответствии с Законом Украины об образовании. Главное – общая продолжительность каникул в течение года не должна превышать 30 дней.

Школы Украины обычно назначают каникулы с понедельника, перед тем ученики имеют еще два дополнительных дня для отдыха – субботу и воскресенье.

Читайте также: Выходные в октябре: как будут отдыхать украинцы

Рекомендованные Министерством образования дать каникул:

Осенние каникулы: 28 октября – 3 ноября включительно.

Зимние каникулы: 23 декабря – 7 января включительно.

Весенние каникулы: 23 марта – 29 марта включительно.

Летние каникулы: 1 июня – 31 августа включительно.

Эти сроки только рекомендованные министерством. Окончательное решение о графике и продолжительности каникул принимают учебные заведения. Актуальной информацией владеет секретарь школы. Если у учебного заведения есть сайт – на нем можно узнать данные о каникулах самостоятельно.

Дополнительные выходные для школьников в 2019-2020

Кроме каникул, ученики также будут иметь несколько отдельных дополнительных выходных. Они совпадают с официальными государственными праздниками:

14 октября (понедельник) – День защитника Украины;

25 декабря (среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы)

8 марта (воскресенье) – Международный женский день (вероятнее всего, что дополнительным выходным днем ​​будет понедельник 9 марта);

19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;

1 мая (пятница) – День труда;

9 мая (суббота) – День Победы (скорее всего, выходным днем ​​будет понедельник 11 мая).

Читайте также: Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине

Когда школьники могут иметь вынужденные выходные?

При низкой температуре воздуха на улице – минус 25 градусов для начальной школы; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов – для учеников 10 и 11 классов.



Если температура воздуха в учебных помещениях ниже 18 градусов – проводить занятия запрещено.



Во время массовой заболеваемости школьников: карантин может быть объявлен в отдельной школе, отдельном районе, городе или области из-за превышения эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся.