Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники
График школьных каникул каждое учебное заведение может формировать самостоятельно, в соответствии с Законом Украины об образовании. Главное – общая продолжительность каникул в течение года не должна превышать 30 дней.
Школы Украины обычно назначают каникулы с понедельника, перед тем ученики имеют еще два дополнительных дня для отдыха – субботу и воскресенье.
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Рекомендованные Министерством образования дать каникул:
Осенние каникулы: 28 октября – 3 ноября включительно.
Зимние каникулы: 23 декабря – 7 января включительно.
Весенние каникулы: 23 марта – 29 марта включительно.
Летние каникулы: 1 июня – 31 августа включительно.
Эти сроки только рекомендованные министерством. Окончательное решение о графике и продолжительности каникул принимают учебные заведения. Актуальной информацией владеет секретарь школы. Если у учебного заведения есть сайт – на нем можно узнать данные о каникулах самостоятельно.
Дополнительные выходные для школьников в 2019-2020
Кроме каникул, ученики также будут иметь несколько отдельных дополнительных выходных. Они совпадают с официальными государственными праздниками:
14 октября (понедельник) – День защитника Украины;
25 декабря (среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы)
8 марта (воскресенье) – Международный женский день (вероятнее всего, что дополнительным выходным днем будет понедельник 9 марта);
19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;
1 мая (пятница) – День труда;
9 мая (суббота) – День Победы (скорее всего, выходным днем будет понедельник 11 мая).
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Когда школьники могут иметь вынужденные выходные?
При низкой температуре воздуха на улице – минус 25 градусов для начальной школы; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов – для учеников 10 и 11 классов.
Если температура воздуха в учебных помещениях ниже 18 градусов – проводить занятия запрещено.
Во время массовой заболеваемости школьников: карантин может быть объявлен в отдельной школе, отдельном районе, городе или области из-за превышения эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся.