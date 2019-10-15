Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі

Графік шкільних канікул кожен навчальний заклад може формувати самостійно, відповідно до Закону України про освіту. Головне – загальна тривалість канікул впродовж року не повинна перевищувати 30 днів.

Школи України зазвичай призначають канікули з понеділка, перед тим учні мають ще два додаткових дні для відпочинку – суботу і неділю.

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Рекомендовані Міністерством освіти дати канікул:

Осінні канікули: 28 жовтня – 3 листопада включно.

Зимові канікули: 23 грудня – 7 січня включно.

Весняні канікули: 23 березня – 29 березня включно.

Літні канікули: 1 червня – 31 серпня включно.

Ці терміни лише рекомендовані міністерством. Остаточне рішення про графік та тривалість канікул ухвалюють навчальні заклади. Актуальною інформацією володіє секретар школи. Якщо у навчального закладу є сайт – на ньому можна дізнатися дані про канікули самостійно.



Додаткові вихідні для школярів у 2019-2020

Окрім канікул, учні також матимуть декілька поодиноких додаткових вихідних. Вони збігаються із офіційними державними святами:

14 жовтня (понеділок) – День захисника України;

25 грудня (середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули);

8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день (найімовірніше, що додатковим вихідним днем буде понеділок 9 березня);

19 та 20 квітня (неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень;

1 травня (п’ятниця) – День праці;

9 травня (субота) – День Перемоги (скоріше за все, вихідним днем буде понеділок 11 травня).

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Коли школярі можуть мати вимушені вихідні?

За низької температури повітря надворі – мінус 25 градусів для початкової школи; мінус 28 градусів – для середньої школи; мінус 30 градусів – для учнів 10 та 11 класів.



Якщо температура повітря в навчальних приміщеннях нижче +18 градусів – проводити заняття заборонено.



Під час масової захворюваності школярів: карантин може бути оголошено в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності в 25% від загальної кількості учнів.