Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

Після утворення Православної Церкви України закономірно виникло питання, коли тепер святкувати релігійні свята. Зокрема, Різдво Христове. Про традиції святкування, і коли українці повинні відзначати Різдво, – в матеріалі 24 каналу.

Поспішати з перенесенням дати Різдва не варто

За словами політичного експерта Валерія Димова, рано чи пізно українці святкуватимуть Різдво Христове за григоріанським календарем – 25 грудня, а не 7 січня. І вирішуватиме це громада. Але сьогодні це питання викличе додаткові тертя в суспільстві.

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В Україні складно йде процес формування Православної Церкви України. Це доволі політизований процес. Для противників ПЦУ – Новинського (позафракційний нардеп – Прим. 24) та інших проросійських політиків – перенесення дати Різдва буде ще однією причиною для заяв на кшталт: "хочуть відмовитися від наших традиційних свят, до яких ми звикли від прадідів". І розганятимуть це у своїх ЗМІ за московські гроші. Тому змінювати дату Різдва не на часі,

– переконаний Димов.



Майже половина опитаних назвали себе прихожанами ПЦУ / Інфографка 24 каналу

Заступник голови в Управлінні зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря зазначає: мовиться не винятково про питання дня святкування Різдва Христового, а про календарну реформу. Тобто про повну зміну календаря, а не одного дня – Різдва Христового.

Догматичних чи канонічних причин не провести календарну реформу немає. Але треба враховувати практичні наслідки. Особливо в умовах, коли ми маємо в Україні значну частину православних церков у підпорядкуванні московського патріархату. На побутовому рівні провести календарну реформу означатиме закріпити нинішній стан речей – розділення церкви. Досвід підказує, що до цього питання треба підходити обережно,

– наголошує Євстратій Зоря.

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Як виникла дата 25 грудня?

Євстратій Зоря розповідає: церковна історія знає приклади і успішних реформ, і драматичних. Святкування Різдва Христового 25 грудня – приклад успішної реформи. До кінця IV століття Різдво Христове святкувалося в один день з хрещенням Ісуса на Йордані – 6 січня під іменем Богоявлення. Ні в Євангелії, ні в Святому переданні церкви немає вказівки на точну дату, в який день чи навіть місяць народився Господь Ісус Христос.

25 грудня так само є умовною датою Різдва Христового, як і будь-яка інша. І з’явилася вона з практичної причини. У цей день у Римській імперії святкувався поганський день непереможного сонця. Це частина язичницького культу, пов’язаного з культом імператорів. Щоб замістити поганське свято було вирішено встановити свято на честь Правдивого Сонця. Христос називається Правдивим Сонцем,

– зазначає Євстратій Зоря.



Точної дати народження Христа немає в жодному релігійному писанні / Фото 24 каналу

Архієпископ наголошує: спекуляції навколо дати Різдва недоречні. Але треба врахувати і драматичні моменти. В 1920-х роках минулого століття низка православних церков прийняла новоюліанський календар. Він точніший за юліанський і григоріанський. В ньому нерухомі свята співпадають з григоріанським, як Різдво. Утім у деяких церквах виникли розділення, які досі існують.

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Коли може відбутися перехід до святкування Різдва за григоріанським календарем?

Валерій Димов зазначає: не варто педалювати те, що може розділяти українців. Перехід до 25 грудня відбудеться сам по собі.

Християнство не боролося з поганськими святами, а підлаштовувалося до них. Із символами складно боротися. Приміром, свято Івана Купала стало Івана Хрестителя. Підростає покоління. Непомітно увійшли до нас День Валентина і Геловін. Повільно входимо в цивільний європейський простір, з якого нас висмикнула Москва. Але років за 10 святкуватимемо Різдво 25 грудня,

– вважає Димов.



Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ / Інфографіка 24 каналу

Євстратій Зоря зауважує: рішення приймає Соборний орган ПЦУ. А не окрема особа, навіть не предстоятель Епіфаній. Представник ПЦУ відзначає: на побутовому рівні кажуть 25 грудня – католицьке Різдво, 7 січня – православне. На Західній Україні можна зустріти: польське і українське Різдво. І перехід використовуватимуть проти єдності церкви.

Дискусія про календарну реформу є, і вона триватиме. Зростатиме кількість тих, хто казатиме про оновлення календаря. Але треба враховувати і думку тих українців, які в підпорядкуванні МПЦ. Ми хочемо, щоб вони увійшли в єдину церкву. Тому не потрібні перешкоди,

– підкреслює Архієпископ Чернігівський і Ніжинський.