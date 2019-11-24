Різдво 25 грудня чи 7 січня: Епіфаній пояснив, коли можуть перенести

Різдво можна святкувати за григоріанським календарем 25 грудня, якщо українці цього хочуть. Однак зараз важко уявити, скільки потрібно часу для того, аби змінити дату святкування.

Більшість Помісних Православних Церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем, про це сказав глава ПЦУ, повідомляє Релігійно-інформаційна служба.

Це цікаво: Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння

Епіфаній наголосив, що "ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ".

Якщо християни в Україні почнуть святкувати Різдво 25 грудня, незабаром можна буде і говорити про зміни в Церкві. Якщо Церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем,

– додав митрополит.

Зазначимо, минулого року митрополит Епіфаній озвучував таку ж позицію – лише за згоди українського народу. Водночас він додавав, що питання про перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки є не на часі. За його словами, це потрібно втілювати у життя поступово, інакше у суспільстві може статися розкол.

Ще до проведення Об’єднавчого собор, у середині листопада 2018 року, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва.