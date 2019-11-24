Рождество 25 декабря или 7 января: Епифаний объяснил, когда смогут перенести

Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, если украинцы этого хотят. Однако сейчас трудно представить, сколько нужно времени для того, чтобы изменить дату празднования.

Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому григорианскому календарю, об этом сказал глава ПЦУ, сообщает Религиозно-информационная служба.

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Епифаний отметил, что "мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ".

Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в Церкви. Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем,

– добавил митрополит.

Отметим, в прошлом году митрополит Епифаний озвучивал такую же позицию – только с согласия украинского народа. В то же время он добавлял, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока неактуален. По его словам, это нужно претворять в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол.

Еще до проведения Объединительного собора, в середине ноября 2018 года, спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что Единая поместная церковь не будет рассматривать вопрос о переносе празднования Рождества.