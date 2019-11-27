07:22
27 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "оттяпал" Калининград. Алкогольная война в России
      Вєсті Кремля
      20:53, 26 ноября
      Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка
      Вєсті.UA
      20:32, 26 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине

      48 Читати новину українською
      Как украинцы будут праздновать Рождество Христово после объединения церкви? / 24 канал

      После образования Православной Церкви Украины закономерно возник вопрос, когда теперь праздновать религиозные праздники. В частности, Рождество Христово. О традиции празднования, и когда украинцы должны отмечать Рождество, – в материале 24 канала.

      Торопиться с переносом даты Рождества не стоит

      По словам политического эксперта Валерия Дымова, рано или поздно украинцы будут праздновать Рождество Христово по григорианскому календарю – 25 декабря, а не 7 января. И будет решать это общество. Но сегодня этот вопрос вызовет дополнительные трения в обществе.

      Читайте также: Вопреки РПЦ: Элладская церковь направила официальное письмо о признании ПЦУ – фото

      В Украине сложно идет процесс формирования Православной Церкви Украины. Это довольно политизированный процесс. Для противников ПЦУ – Новинского (внефракционный нардеп – Прим. 24) и других пророссийских политиков – перенос даты Рождества будет еще одной причиной для заявлений типа: "хотят отказаться от наших традиционных праздников, к которым мы привыкли от прадедов". И будут разгонять это в своих СМИ за московские деньги. Поэтому менять дату Рождества не актуально,
      – убежден Дымов.

      ПЦУ
      Почти половина опрошенных назвали себя прихожанами ПЦУ / Инфографка 24 канала

      Заместитель главы в Управлении внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря отмечает: говорится не исключительно о вопросе дня празднования Рождества Христова, а о календарной реформе. То есть о полной смене календаря, а не одного дня – Рождества Христова.

      Догматических или канонических причин не провести календарную реформу нет. Но надо учитывать практические последствия. Особенно в условиях, когда мы имеем в Украине значительную часть православных церквей в подчинении московского патриархата. На бытовом уровне провести календарную реформу будет означать закрепить нынешнее положение вещей – разделение церкви. Опыт подсказывает, что к этому вопросу нужно подходить осторожно,
      – отмечает Евстратий Зоря.

      Читайте также: Преследования ПЦУ: Епифаний в США рассказал о притеснениях церкви в Крыму и на Донбассе

      Как возникла дата 25 декабря?

      Евстратий Зоря рассказывает: церковная история знает примеры и успешных реформ, и драматических. Празднование Рождества Христова 25 декабря – пример успешной реформы. К концу IV века Рождество Христово праздновалось в один день с крещением Иисуса в Иордане – 6 января под именем Богоявления. Ни в Евангелии, ни в Священном предании церкви нет указания на точную дату, в какой день или даже месяц родился Господь Иисус Христос.

      25 декабря так же является условной датой Рождества Христова, как и любая другая. И появилась она по практической причине. В этот день в Римской империи отмечался языческий день непобедимого солнца. Это часть языческого культа, связанного с культом императоров. Чтобы заместить языческий праздник было решено установить праздник в честь Истинного Солнца. Христос называется Истинным Солнцем,
      – отмечает Евстратий Зоря.

      Різдво Христове
      Точной даты рождения Христа нет ни в одном религиозном писании / Фото 24 канала

      Архиепископ отмечает: спекуляции вокруг даты Рождества неуместны. Но надо учесть и драматические моменты. В 1920-х годах прошлого века ряд православных церквей принял новоюлианский календарь. Он точнее юлианского и григорианского. В нем неподвижные праздники совпадают с григорианским, как Рождество. Впрочем в некоторых церквях возникли разделения, которые до сих пор существуют.

      Читайте также: Варфоломей поздравил ПЦУ с признанием Греческой церковью

      Когда может состояться переход к празднованию Рождества по григорианскому календарю?

      Валерий Дымов отмечает: не стоит педалировать то, что может разделять украинцев. Переход к 25 декабря состоится сам по себе.

      Христианство не боролось с языческими праздниками, а подстраивалось к ним. С символами сложно бороться. К примеру, праздник Ивана Купала стал Иоанна Крестителя. Подрастает поколение. Незаметно вошли к нам День Валентина и Хэллоуин. Медленно входим в гражданское европейское пространство, из которого нас выдернула Москва. Но лет за 10 будем праздновать Рождество 25 декабря,
      – считает Дымов.

      ПЦУ
      Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ / Инфографика 24 канала

      Евстратий Зоря замечает: решение принимает Соборный орган ПЦУ. А не отдельное лицо, даже не предстоятель Эпифаний. Представитель ПЦУ отмечает: на бытовом уровне говорят 25 декабря – католическое Рождество, 7 января – православное. На Западной Украине можно встретить: польское и украинское Рождество. И переход будут использовать против единства церкви.

      Дискуссия о календарной реформе есть, и она будет продолжаться. Будет расти количество тех, кто будет говорить об обновлении календаря. Но нужно учитывать и мнение тех украинцев, которые в подчинении МПЦ. Мы хотим, чтобы они вошли в единую церковь. Поэтому не нужны препятствия,
      – подчеркивает Архиепископ Черниговский и Нежинский.

      Прогноз погоды на 27 ноября: холод отступает, зимы еще не будет
      сегодня
      269
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Епифаний Рождество Православная церковь Украины УПЦ МП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
      сегодня , 07:01 Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
      Інна Жолобович 47
      Здесь как на войне, проявляются все скрытые качества, – Нефедов о таможенной реформе
      сегодня , 06:50 Здесь как на войне, проявляются все скрытые качества, – Нефедов о таможенной реформе
      Леся Виговська 122
      Блумберг против Трампа: чего ждать Украине?
      сегодня , 06:10 Блумберг против Трампа: чего ждать Украине?
      Ярослав Голобородько 269
      "Шахтер" получил важную ничью с "Манчестер Сити" благодаря голу Соломона: видео
      сегодня , 00:15 "Шахтер" получил важную ничью с "Манчестер Сити" благодаря голу Соломона: видео
      Вісент Луїс 275
      Коломойський вичікує: як справа "Привату" впливає на рішення МВФ
      26 ноября , 23:00 Коломойський вичікує: як справа "Привату" впливає на рішення МВФ
      Антон Голобородько 81
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук