Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине

После образования Православной Церкви Украины закономерно возник вопрос, когда теперь праздновать религиозные праздники. В частности, Рождество Христово. О традиции празднования, и когда украинцы должны отмечать Рождество, – в материале 24 канала.

Торопиться с переносом даты Рождества не стоит

По словам политического эксперта Валерия Дымова, рано или поздно украинцы будут праздновать Рождество Христово по григорианскому календарю – 25 декабря, а не 7 января. И будет решать это общество. Но сегодня этот вопрос вызовет дополнительные трения в обществе.

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В Украине сложно идет процесс формирования Православной Церкви Украины. Это довольно политизированный процесс. Для противников ПЦУ – Новинского (внефракционный нардеп – Прим. 24) и других пророссийских политиков – перенос даты Рождества будет еще одной причиной для заявлений типа: "хотят отказаться от наших традиционных праздников, к которым мы привыкли от прадедов". И будут разгонять это в своих СМИ за московские деньги. Поэтому менять дату Рождества не актуально,

– убежден Дымов.



Почти половина опрошенных назвали себя прихожанами ПЦУ / Инфографка 24 канала

Заместитель главы в Управлении внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря отмечает: говорится не исключительно о вопросе дня празднования Рождества Христова, а о календарной реформе. То есть о полной смене календаря, а не одного дня – Рождества Христова.

Догматических или канонических причин не провести календарную реформу нет. Но надо учитывать практические последствия. Особенно в условиях, когда мы имеем в Украине значительную часть православных церквей в подчинении московского патриархата. На бытовом уровне провести календарную реформу будет означать закрепить нынешнее положение вещей – разделение церкви. Опыт подсказывает, что к этому вопросу нужно подходить осторожно,

– отмечает Евстратий Зоря.

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Как возникла дата 25 декабря?

Евстратий Зоря рассказывает: церковная история знает примеры и успешных реформ, и драматических. Празднование Рождества Христова 25 декабря – пример успешной реформы. К концу IV века Рождество Христово праздновалось в один день с крещением Иисуса в Иордане – 6 января под именем Богоявления. Ни в Евангелии, ни в Священном предании церкви нет указания на точную дату, в какой день или даже месяц родился Господь Иисус Христос.

25 декабря так же является условной датой Рождества Христова, как и любая другая. И появилась она по практической причине. В этот день в Римской империи отмечался языческий день непобедимого солнца. Это часть языческого культа, связанного с культом императоров. Чтобы заместить языческий праздник было решено установить праздник в честь Истинного Солнца. Христос называется Истинным Солнцем,

– отмечает Евстратий Зоря.



Точной даты рождения Христа нет ни в одном религиозном писании / Фото 24 канала

Архиепископ отмечает: спекуляции вокруг даты Рождества неуместны. Но надо учесть и драматические моменты. В 1920-х годах прошлого века ряд православных церквей принял новоюлианский календарь. Он точнее юлианского и григорианского. В нем неподвижные праздники совпадают с григорианским, как Рождество. Впрочем в некоторых церквях возникли разделения, которые до сих пор существуют.

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Когда может состояться переход к празднованию Рождества по григорианскому календарю?

Валерий Дымов отмечает: не стоит педалировать то, что может разделять украинцев. Переход к 25 декабря состоится сам по себе.

Христианство не боролось с языческими праздниками, а подстраивалось к ним. С символами сложно бороться. К примеру, праздник Ивана Купала стал Иоанна Крестителя. Подрастает поколение. Незаметно вошли к нам День Валентина и Хэллоуин. Медленно входим в гражданское европейское пространство, из которого нас выдернула Москва. Но лет за 10 будем праздновать Рождество 25 декабря,

– считает Дымов.



Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ / Инфографика 24 канала

Евстратий Зоря замечает: решение принимает Соборный орган ПЦУ. А не отдельное лицо, даже не предстоятель Эпифаний. Представитель ПЦУ отмечает: на бытовом уровне говорят 25 декабря – католическое Рождество, 7 января – православное. На Западной Украине можно встретить: польское и украинское Рождество. И переход будут использовать против единства церкви.

Дискуссия о календарной реформе есть, и она будет продолжаться. Будет расти количество тех, кто будет говорить об обновлении календаря. Но нужно учитывать и мнение тех украинцев, которые в подчинении МПЦ. Мы хотим, чтобы они вошли в единую церковь. Поэтому не нужны препятствия,

– подчеркивает Архиепископ Черниговский и Нежинский.