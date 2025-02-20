Кто принимает решение о переходе на карантин или дистанционную форму обучения, и возможно ли это совместить с очным обучением, объясняет 24 Канал.

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Кто принимает решение о форме обучения

Рост количества больных гриппом ОРВИ обусловило изменить форму обучения на дистанционную. Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, продолжительность дистанционных условий 7 – 10 дней.

Решение о дистанционной форме обучения определенного класса или заведения принимает директор школы. Для этого показатели заболеваемости учащихся должны составлять 20%. Эту ситуацию мониторят учителя в классах, и соответственно сообщают руководство.

Для того, чтобы на дистанционную форму обучения перешли все школы общины, района или области такое решение должно принять руководство административно-территориальной единицы. Карантин в области может объявить областная военная администрация, на основе эпидемиологического состояния. Для этого собирается заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где принимается соответствующее решение.

Хотя ситуация в общинах с показателями заболевания может меняться в лучшую сторону, при условии карантина в области очное обучение возобновляться не может.

В регионах, где эпидемиологический порог не критический, решение о возвращении к очному обучению принимает местное руководство.

В частности, руководители школ Киева получили право самостоятельно принимать решение о введении карантина в случае превышения эпидемиологических показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся. Они смогут выбирать между переводом на дистанционное обучение или приостановлением уроков в отдельных классах. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.