Хто приймає рішення про перехід на карантин чи дистанційну форму навчанні, та чи можливо це поєднати з очним навчання, пояснює 24 Канал.

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Хто приймає рішення про форму навчання

Зростання кількості хворих на грип на ГРВІ зумовило змінити форму навчання на дистанційну. Згідно з санітарно-епідеміологічними нормами, тривалість дистанційних умов 7 – 10 днів.

Рішення про дистанційну форму навчання певного класу чи закладу приймає директор школи. Для цього показники захворюваності учнів мають становити 20%. Цю ситуацію моніторять вчителі у класах, і відповідно повідомляють керівництво.

Для того, щоб на дистанційну форму навчання перейшли усі школи громади, району чи області таке рішення має ухвалити керівництво адміністративно-територіальної одиниці. Карантин в області може оголосити обласна військова адміністрація, на основі епідеміологічного стану. Для цього збирається засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де приймається відповідне рішення.

Хоч ситуація у громадах з показниками захворювання може змінюватися у кращий бік, за умови карантину в області очне навчання поновлюватися не може.

У регіонах, де епідеміологічний поріг не критичний, рішення про повернення до очного навчання приймає місцеве керівництво.

Зокрема, керівники шкіл Києва отримали право самостійно приймати рішення про введення карантину у разі перевищення епідеміологічних показників захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів. Вони зможуть обирати між переведенням на дистанційне навчання або призупиненням уроків у окремих класах. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.