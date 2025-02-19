Где в Украине могут закрыть школы на карантин и при каких условиях

В Украине все больше школ закрывают на карантин. Причина – рост уровня заболеваемости в регионах, в частности учеников, гриппом и ОРВИ.

Ученики в основном в таком случае учатся в удаленном формате. 24 Канал рассказывает, где вообще в школах могут ввести карантин и кто принимает соответствующее решение.

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Кто принимает решение о введении карантина

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление учреждением и ответственный за его образовательную, финансово-хозяйственную и иную деятельность. Именно он принимает решение о введении карантина, учитывая эпидемическую ситуацию в коллективе.

Руководители школ сами будут выбирать, или перевести учеников на дистанционное обучение, или приостановить образовательный процесс в отдельных классах,

– уточнил Мондриевский.

Также он обратился к родителям с просьбой не отправлять детей с признаками заболевания в школу или в детский сад, а сразу обращаться к врачу.

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Где могут ввести карантинные ограничения

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что за неделю в стране ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболели 206 653 человека. Из них 60% – дети.

Превышение эпидемического порога зафиксировали в Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.

В Винницкой, Киевской, Львовской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях – низкий уровень превышения эпидпорога.

В других регионах Украины ситуация стабильная – предэпидемический уровень.

В этих областях или отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять усиленные противоэпидемические мероприятия, так называемый локальный карантин. В частности речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах в школах, учебных заведениях, ограничение количества посетителей в учреждениях и другие противоэпидемические мероприятия,

– сообщили в Минздраве.

Однако решение о прекращении или продолжении дистанционного обучения принимают руководители учебных заведений в зависимости от показателей количества больных.

К примеру, во всех школах Львова вводить карантин не планируют. Но в случае необходимости школы могут перевести один или несколько классов на несколько дней на дистанционное обучение.